Warszawa ponownie stała się centrum polskiego rapu. W piątek, 22 maja, Taco Hemingway rozpoczyna pierwszy z dwóch wyprzedanych koncertów na PGE Narodowym. Już od popołudnia okolice stadionu zaczęły wypełniać się fanami artysty, którzy cierpliwie ustawiali się w kolejkach do bram.

Wielkie zainteresowanie koncertami Taco Hemingwaya

Tegoroczne koncerty odbywają się w ramach trasy TACO HEMINGWAY 2026 †††OUR. Artysta zaplanował dwa występy na największym stadionie w Polsce - pierwszy odbędzie się w piątek, 22 maja, a drugi dzień później, 23 maja.

- Już dziś Taco Hemingway ponownie wystąpi na największym stadionie w Polsce! Tym razem, w ramach trasy TACO HEMINGWAY 2026 †††OUR, artysta zaserwuje fanom wieczór pełen emocji, wyjątkowej oprawy i numerów z płyty LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY

- zapowiada PGE Narodowy.

Jak wynika z informacji przekazanych przez PGE Narodowy, wejścia dla uczestników zostały otwarte o godzinie 17:00, natomiast start części koncertowej zaplanowano na 20:00. Organizatorzy zaznaczają jednak, że harmonogram wydarzenia może ulec niewielkim zmianom.

Fani od godzin czekają przed wejściami

Jeszcze przed otwarciem bram wokół stadionu można było zobaczyć długie kolejki uczestników wydarzenia. Wielu fanów pojawiło się na miejscu znacznie wcześniej, by zająć jak najlepsze miejsca i poczuć atmosferę przed koncertem.

- Wyjątkową atmosferę było czuć jeszcze przed wejściem na stadion. Fani tłumnie gromadzili się wokół PGE Narodowego, zachwycając kreatywnymi stylówkami, energią i ogromnym podekscytowaniem!

- informuje PGE Narodowy.

Nie zabrakło charakterystycznych outfitów inspirowanych stylem rapera, transparentów oraz wspólnych zdjęć robionych przed stadionem. W mediach społecznościowych już od rana pojawiały się relacje fanów oczekujących na rozpoczęcie wydarzenia.

Utrudnienia wokół stadionu i zmiany w komunikacji

Organizacja koncertów tej skali wiąże się również ze zmianami w ruchu drogowym w okolicach PGE Narodowego. W piątek i sobotę, między godziną 17:00 a 20:00, ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Wyłączenia nie obejmą jednak pojazdów komunikacji miejskiej.

Stołeczny ratusz zachęca uczestników wydarzenia do korzystania z transportu publicznego - szczególnie z drugiej linii metra. Dojazd na koncerty mają ułatwić także tramwaje, autobusy, pociągi SKM oraz Kolei Mazowieckich. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów i tramwajów, a metro linii M2 będzie kursowało częściej, by sprawnie rozładować tłumy opuszczające stadion.

Dwa wyprzedane koncerty w Warszawie

Powrót Taco Hemingwaya do Warszawy wzbudza ogromne emocje wśród fanów. Oba koncerty zostały wyprzedane, a stolica po raz kolejny stała się miejscem jednego z największych muzycznych wydarzeń roku.

- Warszawa ponownie staje się stolicą polskiego rapu, a Filip Szcześniak wraca na "własne podwórko" w wielkim stylu. Przed nami dwa spektakularne, wyprzedane do ostatniego miejsca wieczory na PGE Narodowym w ramach trasy 2026 †††OUR

-informują organizatorzy trasy.