Tam w walentynki lepiej zostać w domu. IMGW zapowiada zagrożenia

Zgodnie z aktualną prognozą na piątek, czyli przeddzień walentynek, IMGW zapowiada zachmurzenie duże na południu z większymi przejaśnieniami. Okresowo mogą wystąpić opady deszczu, które na północy będą stopniowo przechodziły w opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Mieszkańcy muszą uważać tam na gołoledź oraz - lokalnie - mgły. Termometry wskażą maksymalnie od 0°C miejscami na północy, przez około 5°C, 6°C w centrum kraju, do 10°C, 11°C na południowym wschodzie.

Jeśli zaś chodzi o ostrzeżenia, IMGW wydał dla 12 województw (pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie; częściowo dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) alerty 1. stopnia przed oblodzeniem. Zaczną obowiązywać w piątek wieczorem i utrzymają się do sobotniego poranka.

Ponadto w woj. lubelskim oraz częściach województw: mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego do godz. 19:00 w piątek nadal aktywne są ostrzeżenia 1. stopnia przed roztopami. W części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego do piątkowego popołudnia obowiązują alerty 1. stopnia przed opadami marznącymi, powodującymi gołoledź. Z kolei w północnej części woj. pomorskiego do godz. 18:00 obowiązuje alert przed intensywnymi opadami śniegu.

Pogoda w walentynki 2026 - jak wygląda prognoza IMGW? Zagrożenia

Czy ostrzeżeń IMGW trzeba się będzie spodziewać również w sobotę, 14 lutego, czyli w walentynki? Na ten dzień IMGW zapowiada w swojej prognozie zachmurzenie duże i całkowite. Pojawią się opady śniegu, lokalnie również deszczu, a na południowym wschodzie - deszczu ze śniegiem. Na termometrach maksymalnie od -6°C na północnym wschodzie, przez ok. 0°C w centrum, do 5°C, 6°C na południowym wschodzie. Będzie więc chłodniej niż w piątek.

Jak wynika z prognozy zagrożeń meteorologicznych Instytutu, mieszkańcy części województwa warmińsko-mazurskiego będą się zmagać z silnym mrozem. W całości lub części województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego (w tym w Warszawie), świętokrzyskiego oraz łódzkiego trzeba się spodziewać oblodzeń. Opady śniegu dadzą się natomiast we znaki przede wszystkim mieszkańcom całości lub części województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Warto oczywiście pamiętać, że warunki pogodowe mogą zmieniać się dynamicznie. Najlepiej jest więc na bieżąco śledzić komunikaty publikowane przez IMGW.

