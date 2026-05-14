Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii 2026

Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii to ogólnopolskie zestawienie przygotowywane przez fundację Zwolnieni z Teori, która od ponad dekady promuje edukację opartą na praktycznym działaniu i rozwijaniu kompetencji przyszłości.

Ranking powstaje na podstawie wyników uczniów biorących udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii - ogólnopolskim programie, w ramach którego młodzież realizuje własne projekty społeczne odpowiadające na realne problemy lokalnych społeczności.

Autorzy zestawienia oceniają szkoły nie tylko pod kątem liczby zaangażowanych uczniów, ale także jakości realizowanych projektów oraz skali aktywności młodzieży. Celem rankingu jest pokazanie, które szkoły ponadpodstawowe w kraju najlepiej wspierają uczniów w zdobywaniu praktycznych umiejętności, takich jak współpraca, komunikacja, kreatywność czy rozwiązywanie problemów.

Te placówki najlepiej przygotowują młodzież do wyzwań przyszłości

Tegoroczna publikacja rankingu zbiegła się z rozpoczęciem egzaminów klas ósmych, czyli okresem wręcz idealnym, w którym tysiące uczniów i rodziców zastanawiają się nad wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. W związku z tym twórcy zestawienia przekonują, że dziś o jakości szkoły nie powinny decydować wyłącznie wyniki egzaminów, ale także to, czy uczniowie mają możliwość rozwijania kompetencji przyszłości poprzez praktyczne działania.

Wybór szkoły ponadpodstawowej nie powinien opierać się wyłącznie na wynikach egzaminów czy wskaźnikach zdawalności matury. One pokazują tylko część rzeczywistości. Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii pomaga zobaczyć coś równie ważnego: czy dana szkoła tworzy przestrzeń do działania, rozwijania sprawczości i zdobywania kompetencji, które naprawdę przydają się w dorosłym życiu. Świat nie będzie czekać - także szkoła musi nadążać za zmianami, które przynosi rewolucja AI i rynek pracy. Sama podstawa programowa nie wystarczy. Coraz ważniejsze jest to, jak rozumiemy sukces ucznia: nie tylko jako wynik egzaminu, ale też gotowość do współpracy, działania i rozwiązywania realnych problemów - mówił Marcin Bruszewski, Założyciel Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Pierwsze miejsce w tegorocznym zestawieniu zajęło XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie. Uczniowie tej szkoły ukończyli 53 projekty społeczne, a liczba finalistów i finalistek wyniosła 223 osoby. Przedstawiciele zwycięskiej placówki podkreślają, że udział w projektach społecznych pozwala młodzieży rozwijać kluczowe kompetencje potrzebne w dorosłym życiu.

Realizacja projektów społecznych przez uczniów to najlepszy sposób na rozwijanie kompetencji 4K, które są tak ważne we współczesnym świecie. Zdobycie umiejętności współpracy, kreatywności, komunikowania się i krytycznego myślenia pozwala młodzieży nie tylko na rozwijanie pasji i zainteresowań, odnalezienie się na rynku pracy, ale również na samorealizację i poczucie spełnienia. Obecność naszej szkoły w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii jest dla nas potwierdzeniem, że warto zachęcać młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz innych. Ranking jest ważnym wyróżnieniem, ale również potwierdzeniem, że nowoczesna szkoła powinna być oparta na praktyce i aktywności społecznej młodzieży - mówiła mgr Karolina Wilk-Lachowska z XIX LO im. Powstańców Warszawy w Warszawie.

