Michałowice jak daleka Japonia. Gmina stawia na publiczne toalety i pyta o zdanie mieszkańców

Dyskusja o publicznych toaletach w Michałowicach

Całe zamieszanie zainicjował obszerny wpis w mediach społecznościowych, którego autorką jest wójt Małgorzata Pachecka. Gospodarz gminy podkreśliła, że sprawa dotyczy niezwykle prozaicznej, ale z jej perspektywy wręcz kluczowej infrastruktury, czyli ogólnodostępnych szaletów. Zaznaczyła, że problem braku odpowiedniej liczby sanitariatów regularnie powracał podczas jej spotkań i dyskusji z lokalną społecznością.

„Poruszam go, bo miałam kilka rozmów na ten temat, kilka własnych obserwacji z toalet publicznych w dalekiej Japonii, a ostatnio pojawił się post poddający w wątpliwość sensowność budowy publicznych toalet” – napisała wójt Małgorzata Pachecka.

Włodarz przytoczyła też twarde statystyki, z których jasno wynika, że w Polsce jedna ogólnodostępna toaleta przypada średnio na blisko 29 tysięcy obywateli. Z kolei na terenie samej gminy Michałowice funkcjonuje obecnie 40 takich punktów. Małgorzata Pachecka argumentowała, że utrudniony dostęp do sanitariatów stanowi poważną barierę w codziennym funkcjonowaniu wielu grup społecznych. Taki stan rzeczy dotyka w szczególności seniorów, kobiety w ciąży, osoby zmagające się z przewlekłymi problemami zdrowotnymi oraz spacerujących rodziców z małymi dziećmi.

Gdzie powstaną nowe toalety w gminie Michałowice?

Wójt zapowiedziała jednocześnie realizację konkretnych kroków inwestycyjnych. W miejscowości Granica, bezpośrednio na terenie Granickiej Polanki, powstaje już stały obiekt sanitarny, natomiast w samych Michałowicach trwa projektowanie podobnego punktu w rejonie stacji kolejowej WKD. Urzędniczka zwróciła się do mieszkańców z prośbą o wskazywanie kolejnych białych plam na mapie, gdzie takie udogodnienia są pilnie potrzebne. Zgodnie z założeniami, nowo powstające punkty mają być całkowicie darmowe, zlokalizowane w zasięgu pieszego spaceru oraz umieszczone w chętnie odwiedzanych miejscach. Kluczowym standardem ma być utrzymanie rygorystycznej czystości poprzez sprzątanie każdego z obiektów przynajmniej dwa razy dziennie. Samorządowiec przyznała, że dla niektórych temat szaletów może wydawać się zabawny, jednak stanowczo zaapelowała o zachowanie powagi i merytoryczne podejście do sprawy.

Głos w internetowej dyskusji zabrał również przewodniczący Rady Gminy Michałowice, Jarosław Hirny-Budka. Lokalny polityk nie krył zadowolenia z faktu, że tymczasowa, mało atrakcyjna kabina usytuowana w pobliżu przystanku WKD Michałowice ustąpi wkrótce miejsca nowoczesnemu rozwiązaniu, co zdecydowanie pozytywnie wpłynie na wizualny odbiór tej części miejscowości.

Radny natychmiast wysunął też własną propozycję dotyczącą usytuowania kolejnego, gminnego obiektu sanitarnego. Jego zdaniem samorząd powinien priorytetowo potraktować budowę toalety w rejonie miejscowego cmentarza. Zaznaczył, że nekropolia to punkt niezwykle często odwiedzany przez osoby w podeszłym wieku. Jak celnie argumentował, skoro w ostatnim czasie w tej okolicy zamontowano ławki dla odwiedzających groby, to naturalnym i niezbędnym przedłużeniem inwestycji wydaje się być postawienie tam stacjonarnej infrastruktury sanitarnej.