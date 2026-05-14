Trzaskowski ogłosił budowę nowego mostu w Warszawie. Wiemy, gdzie powstanie

Będzie nowy most w stolicy

Dobre wieści dla mieszkańców Białołęki. Jak ogłosił niedawno na swoim profilu w social mediach, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w tej dzielnicy powstanie nowy most.

Przeprawa zostanie poprowadzona nad Kanałem Żerańskim, na wysokości ul. Zdziarskiej. Jak zapowiada włodarz stolicy, obiekt znacząco ułatwi przemieszczanie się po dzielnicy - tym bardziej, że wraz z mostem powstanie tu cały nowy układ dróg. Na najbliższej sesji finansowaniem tej planowanej inwestycji mają się zając warszawscy radni, jeśli most otrzyma środki, rozpocznie się jego projektowanie.

To jednak nie koniec zmian w rejonie Kanału Żerańskiego - istniejący już most w ciągu ul. Cieślewskich ma ponad 50 lat i wymaga gruntownej modernizacji.

- Ze względu na zły stan techniczny planowana jest jego rozbiórka i budowa nowego obiektu, co zbiegnie się w czasie z przebudową ulicy Białołęckiej. Prace mają potrwać 16 miesięcy. Status mostu zostanie jednak zachowany przynajmniej do 2027 roku - przekazał nam Wydział Prasowy UM. Ma to związek z koniecznością wcześniejszej budowy mostu w ciągu ul. Zdziarskiej, aby zapewnić płynność transportu dla okolicznych mieszkańców.

- Nasz cel: ważne inwestycje w wygodniejsze przemieszczanie się po Białołęce i jak najmniej utrudnień dla mieszkańców - zapowiada Trzaskowski.

Inne mosty nad Kanałem Żerańskim

Ponadto obecnie nad Kanałem Żerańskim trwa budowa nowego mostu w ciągu ul. Płochocińskiej. Będzie on miał długość ok. 70 m i zlokalizowany zostanie po południowej stronie istniejącej przeprawy. Inwestycja ta ma na celu usprawnienie ruchu w tej części Białołęki i obejmuje również przebudowę infrastruktury towarzyszącej.

Most na Płochocińskiej ma być gotowy w połowie tego roku.

Ponadto nad Kanałem Żerańskim funkcjonują jeszcze przeprawy w ciągu ulicy Modlińskiej i ulicy Kobiałka (stan bardzo dobry) oraz Marywilskiej (stan dobry).

Pejzaż mostowy Kanału Żerańskiego dopełnia jeszcze stary, nieczynny most kolejowy, który nie pełni już jednak funkcji komunikacyjnych.

Most nad Kanałem Żerańskim:

