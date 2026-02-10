Ten dworek znają wszyscy fani "Rancza". Gdzie tak naprawdę stoi?

Maria Hędrzak
2026-02-10 14:40

Serial "Ranczo" szybko podbił serca publiczności i na dobre zapisał się w historii polskiej telewizji. Wielu fanów produkcji chętnie poznaje ciekawostki dotyczące planów, na których kręcono odcinki. Postanowiliśmy więc sprawdzić, gdzie naprawdę znajduje się dobrze znany widzom dworek Lucy.

Widzowie pokochali serial "Ranczo"

Pierwszy odcinek serialu "Ranczo" został wyemitowany jeszcze w 2006 r. Produkcja na tyle spodobała się widzom, że ostatecznie doczekała się dziesięciu sezonów, a na zloty fanów do Jeruzala (pow. miński), który "odgrywał" Wilkowyje, nadal przybywają prawdziwe tłumy.

Dworek Lucy z "Rancza" - gdzie naprawdę się znajduje?

Co ciekawe, choć duża część zdjęć do produkcji rzeczywiście powstała we wspomnianym Jeruzalu, dworek serialowej Lucy znajduje się ponad 100 km dalej. Budowlę z XVIII w. znaleźć można we wsi Sokule, położonej w powiecie żyrardowskim, w gminie Wiskitki (woj. mazowieckie). Dojazd do miejscowości z Warszawy zajmuje ok. godzinę.

Jak czytamy na stronie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, dwór z bogatą szlachecką historią w przeszłości należał do Andrzeja Ogińskiego, później do rodzin Lubieńskich i Sobańskich. "Pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku majątek został przejęty przez Józefa Gutkowskiego, który pozostawał jego właścicielem aż do wybuchu wojny. I tutaj prawdziwa historia tego miejsca przypomina nieco historię opowiedzianą w serialu »Ranczo«" - przypomniano. Dziadek serialowej Lucy miał wybudować w ogrodzie dworku ziemiankę, w której w czasie wojny ukrywał Żydów. W rzeczywistości rodzina Gutowskiego dała natomiast schronienie żołnierzom Armii Krajowej.

Długo po wojnie, w 1988 r. budynek został kupiony przez prywatnego nabywcę. Ten przeprowadził na miejscu dokładny remont, przywracając budowli dawny wygląd.

Co ciekawe, dworek na tyle spodobał się filmowcom, że występował nie tylko w serialu "Ranczo". Wcześniej można go było oglądać również w produkcji "Noce i dnie" z lat 70.

