Widzowie pokochali serial "Ranczo"

Pierwszy odcinek serialu "Ranczo" został wyemitowany jeszcze w 2006 r. Produkcja na tyle spodobała się widzom, że ostatecznie doczekała się dziesięciu sezonów, a na zloty fanów do Jeruzala (pow. miński), który "odgrywał" Wilkowyje, nadal przybywają prawdziwe tłumy.

Dworek Lucy z "Rancza" - gdzie naprawdę się znajduje?

Co ciekawe, choć duża część zdjęć do produkcji rzeczywiście powstała we wspomnianym Jeruzalu, dworek serialowej Lucy znajduje się ponad 100 km dalej. Budowlę z XVIII w. znaleźć można we wsi Sokule, położonej w powiecie żyrardowskim, w gminie Wiskitki (woj. mazowieckie). Dojazd do miejscowości z Warszawy zajmuje ok. godzinę.

Jak czytamy na stronie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, dwór z bogatą szlachecką historią w przeszłości należał do Andrzeja Ogińskiego, później do rodzin Lubieńskich i Sobańskich. "Pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku majątek został przejęty przez Józefa Gutkowskiego, który pozostawał jego właścicielem aż do wybuchu wojny. I tutaj prawdziwa historia tego miejsca przypomina nieco historię opowiedzianą w serialu »Ranczo«" - przypomniano. Dziadek serialowej Lucy miał wybudować w ogrodzie dworku ziemiankę, w której w czasie wojny ukrywał Żydów. W rzeczywistości rodzina Gutowskiego dała natomiast schronienie żołnierzom Armii Krajowej.

Długo po wojnie, w 1988 r. budynek został kupiony przez prywatnego nabywcę. Ten przeprowadził na miejscu dokładny remont, przywracając budowli dawny wygląd.

Co ciekawe, dworek na tyle spodobał się filmowcom, że występował nie tylko w serialu "Ranczo". Wcześniej można go było oglądać również w produkcji "Noce i dnie" z lat 70.

