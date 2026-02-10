Pułtusk - historia miasta, nazwa

Jak zaznaczają miejscy urzędnicy, Pułtusk jest jednym z najstarszych mazowieckich miast. Prawa miejskie uzyskał bowiem jeszcze w połowie XIII w. "Najstarsze ślady osadnictwa na wyspie pochodzą z XII wieku. Druga osada o charakterze targowym istniała na terenie obecnego Starego Miasta. Budowę grodu południowo-wschodniego krańca wyspy rozpoczęto około 1232 r. Gród był wielokrotnie niszczony przez najazdy pruskie, jaćwińskie i litewskie. W 1368 r. Litwini całkowicie spalili gród. Miasto na wyspie lokował w 1339 r. biskup Klemens Pierzchała" - czytamy na stronie ratusza.

Skąd jednak wzięła się dość nietypowa nazwa Pułtuska? Lokalni urzędnicy w ramach jej wyjaśnienia przytoczyli legendę, zgodnie z którą "dawno, dawno temu" osada nosiła nazwę Tusk. Pewnego dnia na miejscu wybuchł jednak ogromny pożar, który wywołało uderzenie pioruna. Jako że po ugaszeniu ognia pozostało jedynie pół osady, zaczęto nazywać ją Pułtuskiem. Inne źródła podają natomiast, że nazwa najprawdopodobniej pochodzi od Pełty - prawobrzeżnego dopływu Narwi.

Czytaj również: Najniżej położony punkt w woj. mazowieckim. Niewiele osób wie, gdzie się znajduje

Do XVIII w. miastem zarządzali biskupi płoccy, których zamek - choć przebudowany - turyści mogą oglądać do dziś. Z biegiem lat Pułtusk był rozwijany i rozbudowywany. Powstały w nim kolegiata, szpital, szkoła, apteki, kościoły, później również teatr. Dynamiczny rozwój gospodarczy zapewniało miejscowości położenie nad samą rzeką.

Niestety, przetaczające się przez okoliczne tereny konflikty znacznie naruszyły miasto. Pułtusk poniósł duże straty chociażby podczas potopu szwedzkiego. "W 1806 r. przybył do Pułtuska cesarz Francuzów - Napoleon Bonaparte. Na przedpolach miasta została stoczona bitwa między wojskami napoleońskimi a armią carską. Walka zakończyła się wycofaniem wojsk rosyjskich za Narew. O tym, że dla Francuzów walki te były bardzo ważne, świadczy fakt umieszczenia nazwy Pułtusk na Łuku Triumfalnym. W 1812 r. Napoleon po raz drugi przybył do Pułtuska" - przekazali lokalni urzędnicy.

W okolicach miasta toczyły się również walki podczas wojen światowych. Po 1945 r. Pułtusk trzeba było odbudować z prawie całkowitego zniszczenia. Starania te zakończyły się sukcesem. W 1974 r. opisany wyżej zamek został natomiast przekształcony w Dom Polonii. Wówczas rozpoczęła się jego długa przebudowa. Dziś Pułtusk funkcjonuje jako siedziba powiatu pułtuskiego. Miasto zamieszkuje stosunkowo niewiele, bo ok. 19 tys. mieszkańców. Burmistrzem jest Beata Jóźwiak.

Czytaj również: To najmniejsze miasto w woj. mazowieckim. Właśnie odzyskało prawa miejskie

Pułtusk "Wenecją Mazowsza" - zabytki, atrakcje

Nim przejdziemy do najciekawszych zabytków Pułtuska, warto wyjaśnić, dlaczego właściwie nazywany jest "Wenecją Mazowsza". Jak podaje Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, skojarzenie pojawiło się ze względu na "położenie miasta na wyspach tworzonych przez kanały Narwi". W związku z tym w miejscowości na turystów czeka wiele wodnych atrakcji, m.in. rejsy gondolą.

Jeśli zaś chodzi o zabytki i ciekawostki, Pułtusk szczyci się chociażby najdłuższym w Europie brukowanym rynkiem o długości niemal 400 m. W miejscowości odwiedzający mogą zobaczyć również położony na środku wspomnianego rynku ratusz z wieżą z XVI w., w sąsiedztwie którego nie brakuje kamieniczek z XVIII i XIX w. W jednej z nich przez kilka dni mieszkał zresztą Napoleon.

Dawny zamek biskupów płockich funkcjonuje dziś natomiast jako hotel, w którym turyści mogą spędzić noc. W ramach wycieczki warto zobaczyć także Kolegiatę pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny z XV w., uznaną za Pomnik Historii.

Czytaj również: Tam kręcono "Wiedźmina". Zamek można zobaczyć w woj. mazowieckim

11

Niezwykła willa w Warszawie niszczeje. Ma wielką wartość historyczną