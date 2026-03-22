Tłumy na ulicach Warszawy. Poznaliśmy zwycięzców jubileuszowego Biegu na Piątkę

W niedzielę (22 marca) w stolicy odbywa się jubileuszowy, 20. Półmaraton Warszawski, w ramach którego zorganizowano również Bieg na Piątkę.

Uczestnicy mierzyli się z dystansem 5 kilometrów. Poznaliśmy już zwycięzców/

Organizatorzy wydarzenia zwracają uwagę na historyczną liczbę startujących.

Tysiące uczestników na starcie 20. Półmaratonu Warszawskiego

Na linii startu jubileuszowego Półmaratonu Warszawskiego stanęli miłośnicy biegania nie tylko ze stolicy, ale i z całego kraju oraz zagranicy. Dla części z nich był to pierwszy tego typu start w życiu, dla innych - kolejny sprawdzian swoich możliwości. Wszystkich łączyły wielomiesięczne treningi i potężna motywacja do pokonania własnych granic.

Przed biegiem uczestnicy zadbali o każdy detal: odebrane pakiety startowe, odpowiednie obuwie, sportowe koszulki, kamizelki i dodające energii żele. Jeszcze przed usłyszeniem sygnału do startu widać było ogromne, pozytywne napięcie w tłumie zawodników.

Rekordowa frekwencja. Największy bieg masowy w historii Polski

Twórcy wydarzenia są pewni, że tegoroczna impreza zapisze się w kronikach polskiego sportu.

„To naprawdę się dzieje! Największy bieg masowy w historii Polski już na trasie! Blisko 25 000 biegaczy mierzy się ze swoimi słabościami, nadziejami, oczekiwaniami i zmęczeniem. A my zrobiliśmy i robimy wszystko, abyście dobiegli bezpiecznie, bawiąc się przy tym. Bo o fun w tych 20. urodzinach Półmaratonu również chodzi”

- przekazali organizatorzy.

Trasy biegu otoczyły tłumy kibiców, którzy gorącym dopingiem budowali wyjątkową atmosferę sportowego święta.

„Widzicie ten post i zastanawiacie się, czy warto pójść na trasę i kibicować? Odpowiadamy - TAK! To święto Warszawy. Nasze i Wasze. Do zobaczenia!”

– dodali.

Wyniki Biegu na Piątkę. Kto wygrał w Warszawie?

Rywalizacja na dystansie 5 kilometrów wymagała od zawodników wysokiego tempa już od samej linii startu.

Oto najlepsi na mecie:

Wśród mężczyzn triumfował Andrzej Kowalczyk z wynikiem 14:40.

Wśród kobiet najszybsza była Agnieszka Chorzępa, osiągając czas 16:07.

„Za nami finisz New Balance Biegu na Piątkę. Najszybciej z dystansem 5 kilometrów rozprawili się: wśród Panów - Andrzej Kowalczyk, z czasem 14:40, wśród Pań - Agnieszka Chorzępa, z czasem 16:07”

- poinformowano.