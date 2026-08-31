Tłumy żegnają Wandę Traczyk-Stawską. Pojawił się Rafał Trzaskowski, padły poruszające słowa

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Wspomnienia przed kościołem

W stolicy trwają właśnie uroczystości żałobne poświęcone Wandzie Traczyk-Stawskiej, ikonie Powstania Warszawskiego. Jeszcze przed rozpoczęciem nabożeństwa nasz wysłannik zapytał zgromadzonych o wspomnienia związane z legendarną kombatantką. Z relacji obecnych przed świątynią wyłania się obraz niezwykle zaangażowanej działaczki.

„Pani Wanda bardzo dużo działała w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy. Była także opiekunką grobów na Woli, które podlegały naszej organizacji. Mieliśmy przyjemność ją znać i współpracować z nią” – podkreślił Waldemar Klimek, szef praskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

„Współpracowaliśmy z panią Wandą. Jako szkoła organizowaliśmy spotkania z młodzieżą, podczas których przyjeżdżała do nas i rozmawiała z uczniami. Czujemy się zaszczyceni, że możemy być tutaj, i wyrażamy pełne współczucie dla bliskich pani Wandy” – wyznała Agnieszka Luba, wicedyrektorka warszawskiego Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2. Przewodniczący samorządu uczniowskiej, Radosław Damięcki, zaznaczył natomiast, że uczestnictwo w ostatniej drodze bohaterki to dla szkolnej społeczności wielki zaszczyt.

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Ważni goście na pogrzebie Wandy Traczyk-Stawskiej

Ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej zaplanowano na poniedziałek, 31 sierpnia. Ceremonia zaczęła się mszą żałobną w kościele Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Po liturgii, w okolicach godziny 15:30, urna z ciałem zmarłej spocznie w rodzinnym grobowcu zlokalizowanym na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy Młynarskiej.

Na miejscu pojawiło się wiele znanych twarzy ze świata polityki. Hołd zmarłej oddali między innymi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, była prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, a także marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wanda Traczyk-Stawska odeszła 18 sierpnia, mając 99 lat. W swoim długim życiu była nie tylko psycholożką i aktywistką społeczną, ale przede wszystkim bohaterską uczestniczką Powstania Warszawskiego. W strukturach Szarych Szeregów i Armii Krajowej służyła jako łączniczka oraz strzelec, posługując się pseudonimami „Atma” i „Pączek”.