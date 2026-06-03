To letnia gratka dla Warszawiaków. Ruszyło kino plenerowe, które przyciąga tłumy

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-06-03 13:41

Na początku czerwca powróciła niezwykle ceniona przez Warszawiaków atrakcja. Mowa oczywiście o kinie plenerowym zainicjowanym na miesiące letnie przez Kinotekę. Gdzie dokładnie odbywają się pokazy? Jakie filmy będzie można obejrzeć? Czy trzeba kupić bilet? Sprawdźcie najważniejsze informacje.

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Autor: Corina Rainer/ Unsplash.com

Kino letnie pod PKiN w Warszawie - kiedy? Godzina rozpoczęcia seansów

Projekt "LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca" powraca na sezon 2026. Od 2 czerwca w każdy wtorek, czwartek i sobotę miłośnicy filmów będą gromadzić się na placu przy Kinotece, pod Pałacem Kultury i Nauki. Co ważne, udział w kolejnych wydarzeniach będzie zupełnie bezpłatny.

Jak przekazali organizatorzy, w czerwcu i lipcu filmy będą wyświetlane o godz. 21:30, a w sierpniu i wrześniu - o godz. 20:30. Strefa dla widzów otwierana jest na dwie godziny przed pokazem. "Leżaków mamy dużo, ale ich liczba jest ograniczona. Polecamy zadbać o ciepłe ubrania lub koce, aby oglądać film w komfortowych warunkach. W przypadku deszczu zapraszamy na seans w sali kinowej Kinoteki" - poinformowali.

Kino letnie Kinoteki 2026 - program

Jak wygląda dokładny program tegorocznego kina plenerowego pod PKiN? Znajdziecie go poniżej (za organizatorami):

  • Czerwiec:
    • 02.06 - Mamma Mia! (2008);
    • 04.06 - Grzesznicy (2025);
    • 06.06 - Wielki Marty (2025);
    • 09.06 - Erin Brockovich (2000);
    • 11.06 - Dzień świra (2002);
    • 13.06 - Proud (2026), premiera serialu HBO Original;
    • 16.06 - Whiplash (2014;
    • 18.06 - Sirât (2025);
    • 19.06 - silent disco;
    • 20.06 - Amelia (2001);
    • 23.06 - Mad Max: Na drodze gniewu (2015);
    • 25.06 - Piknik pod wiszącą skałą (1975);
    • 27.06 - Supersamiec (2007);
    • 30.06 - Pomoc domowa (2025);
  • Lipiec:
    • 02.07 - Kocha, lubi, szanuje (2011);
    • 04.07 - F1 (2025);
    • 07.07 - Donnie Darko (2001);
    • 09.07 - Amadeusz (1984);
    • 11.07 - Madagaskar (2005);
    • 14.07 - Noce i dnie (1975);
    • 16.07 - Skomplikowani (2025);
    • 17.07 - silent disco;
    • 18.07 - Na rauszu (2020);
    • 21.07 - Bałtyk (2025);
    • 23.07 - Left-Handed Girl (2025);
    • 25.07 - Bodyguard (1992);
    • 28.07 - Surfer (2024);
    • 30.07 - Pamiętnik (2004);
  • Sierpień:
    • 01.08 - Tajny agent (2025);
    • 04.08 - Drama (2025);
    • 06.08 - Wielkie piękno (2013);
    • 08.08 - Bez wyjścia (2025);
    • 11.08 - Listy z Wilczej (2025);
    • 13.08 - Anioł stróż (2025);
    • 15.08 - Wartość sentymentalna (2025);
    • 18.08 - Tamte dni, tamte noce (2017);
    • 20.08 - GoldenEye (1995);
    • 21.08 - silent disco;
    • 22.08 - Kokuho (2025);
    • 25.08 - Miłość, która zostaje (2025);
    • 27.08 - Lalka (1968);
    • 29.08 - Dwunastu gniewnych ludzi (1957);
  • Wrzesień:
    • 01.09 - Wielki łuk (2025);
    • 03.09 - La La Land (2016);
    • 04.09 - silent disco;
    • 05.09 - Czas na miłość (2013).

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