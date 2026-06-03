To letnia gratka dla Warszawiaków. Ruszyło kino plenerowe, które przyciąga tłumy

Kino letnie pod PKiN w Warszawie - kiedy? Godzina rozpoczęcia seansów

Projekt "LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca" powraca na sezon 2026. Od 2 czerwca w każdy wtorek, czwartek i sobotę miłośnicy filmów będą gromadzić się na placu przy Kinotece, pod Pałacem Kultury i Nauki. Co ważne, udział w kolejnych wydarzeniach będzie zupełnie bezpłatny.

Jak przekazali organizatorzy, w czerwcu i lipcu filmy będą wyświetlane o godz. 21:30, a w sierpniu i wrześniu - o godz. 20:30. Strefa dla widzów otwierana jest na dwie godziny przed pokazem. "Leżaków mamy dużo, ale ich liczba jest ograniczona. Polecamy zadbać o ciepłe ubrania lub koce, aby oglądać film w komfortowych warunkach. W przypadku deszczu zapraszamy na seans w sali kinowej Kinoteki" - poinformowali.

Kino letnie Kinoteki 2026 - program

Jak wygląda dokładny program tegorocznego kina plenerowego pod PKiN? Znajdziecie go poniżej (za organizatorami):

Czerwiec:

02.06 - Mamma Mia! (2008);



04.06 - Grzesznicy (2025);



06.06 - Wielki Marty (2025);



09.06 - Erin Brockovich (2000);



11.06 - Dzień świra (2002);



13.06 - Proud (2026), premiera serialu HBO Original;



16.06 - Whiplash (2014;



18.06 - Sirât (2025);



19.06 - silent disco;



20.06 - Amelia (2001);



23.06 - Mad Max: Na drodze gniewu (2015);



25.06 - Piknik pod wiszącą skałą (1975);



27.06 - Supersamiec (2007);



30.06 - Pomoc domowa (2025);

Lipiec:

02.07 - Kocha, lubi, szanuje (2011);



04.07 - F1 (2025);



07.07 - Donnie Darko (2001);



09.07 - Amadeusz (1984);



11.07 - Madagaskar (2005);



14.07 - Noce i dnie (1975);



16.07 - Skomplikowani (2025);



17.07 - silent disco;



18.07 - Na rauszu (2020);



21.07 - Bałtyk (2025);



23.07 - Left-Handed Girl (2025);



25.07 - Bodyguard (1992);



28.07 - Surfer (2024);



30.07 - Pamiętnik (2004);

Sierpień:

01.08 - Tajny agent (2025);



04.08 - Drama (2025);



06.08 - Wielkie piękno (2013);



08.08 - Bez wyjścia (2025);



11.08 - Listy z Wilczej (2025);



13.08 - Anioł stróż (2025);



15.08 - Wartość sentymentalna (2025);



18.08 - Tamte dni, tamte noce (2017);



20.08 - GoldenEye (1995);



21.08 - silent disco;



22.08 - Kokuho (2025);



25.08 - Miłość, która zostaje (2025);



27.08 - Lalka (1968);



29.08 - Dwunastu gniewnych ludzi (1957);

Wrzesień:

01.09 - Wielki łuk (2025);



03.09 - La La Land (2016);



04.09 - silent disco;



05.09 - Czas na miłość (2013).

Park linearny na Ursynowie - zobacz zdjęcia:

16

Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?