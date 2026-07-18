Koszmarny wypadek pod Płockiem. Śmigłowiec LPR w akcji, wśród rannych są dzieci

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-18 13:02

Dramatyczne zdarzenie drogowe w województwie mazowieckim. W sobotę, 18 lipca, rano dostawczy Citroen wypadł z ronda na trasie krajowej numer 10 w Nowej Górze, a następnie wbił się w płot. W wyniku zdarzenia ucierpiały cztery osoby, w tym dwoje najmłodszych pasażerów.

Wypadek na trasie DK10 pod Płockiem

W sobotę, 18 lipca, na krótko przed godziną 10 rano w miejscowości Nowa Góra doszło do groźnego wypadku drogowego. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 31-letni kierujący Citroenem, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn, na rondzie zjechał z jezdni, uderzył w barierki, a następnie w ogrodzenie - przekazali płoccy policjanci.

Z powodu powagi sytuacji ratownicy podjęli decyzję o wezwaniu na miejsce zdarzenia dwóch śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do szpitala trafiły cztery osoby: 31-letni kierowca, 31-letnia pasażerka oraz dwoje dzieci.

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Utrudnienia w ruchu na trasie DK10 w Nowej Górze

Płocka policja poinformowała o trwających działaniach operacyjnych w rejonie rozbitego pojazdu. Ruch samochodowy na odcinku drogi krajowej numer 10 w Nowej Górze prowadzony jest obecnie w systemie wahadłowym. Według szacunków służb kierowcy podróżujący tą trasą muszą przygotować się na utrudnienia, które potrwają do godziny 14 w sobotę.

Rozbity biały bus pod płotem. Na wstawce żółty śmigłowiec LPR. O wypadku w Nowej Górze czytaj w Eska Warszawa.
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