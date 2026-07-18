Gdzie się zjawił siał spustoszenie. 21-latek zdemolował myjnię i toaletę na stacji

Demolka na myjni samoobsługowej

Sytuacja miała miejsce w środku nocy we wtorek, 14 lipca. Po godz. 3 ostrowscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące uszkodzenia wyposażenia myjni samoobsługowej na terenie miasta.

Właściciel obiektu poinformował mundurowych, że zauważył na monitoringu, jak kierujący Volvo zerwał górną lampę oświetleniową oraz złamał pistolet do mycia pojazdów. Po uruchomieniu alarmu spłoszony wsiadł do samochodu i odjechał.

Zniszczył toaletę

Policjanci, znając numer rejestracyjny pojazdu, podejrzewali, że mężczyzna może jechać w kierunku województwa podlaskiego. Podczas patrolu drogi S‑8 zauważyli poszukiwane Volvo na jednej ze stacji paliw.

- Mężczyzna został odnaleziony w toalecie, gdzie leżał na podłodze. 21‑letni mieszkaniec województwa podlaskiego zdążył tam zerwać podwieszany sufit oraz stłuc lustro. Został zatrzymany, a pojazd zabezpieczono na parkingu strzeżonym - poinformowała asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Niszczyciel z zarzutami

Badanie trzeźwości wykazało u 21-latka ponad 2 promile alkoholu! W radiowozie mężczyzna był pobudzony i agresywny, dlatego na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego.

- W asyście policjantów został przewieziony karetką do ostrowskiego szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań na obecność alkoholu i środków odurzających. Po zakończeniu czynności trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych - przekazała asp. Laczkowska.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał trzy zarzuty: dwa dotyczące uszkodzenia mienia, za co grozi mu kara do 5 lat więzienia, oraz jeden za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, co zagrożone jest trzyletnią odsiadką.

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