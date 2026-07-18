20-latek gnał Hondą z zawrotną prędkością. Przez okno wyrzucił zaskakujące przedmioty

Pirat drogowy namierzony na trasie S17 na Mazowszu

Do zatrzymania doszło w poniedziałek, 13 lipca, na terenie gminy Sobolew. Przed godziną 7 rano funkcjonariusze garwolińskiej drogówki zwrócili uwagę na kierującego Hondą, który mknął z prędkością 167 km/h w miejscu, gdzie limit wynosił 120 km/h.

W momencie, gdy mundurowi podjęli próbę zatrzymania pędzącego samochodu, dostrzegli niecodzienne zachowanie kierującego. Z okna pojazdu wyleciał najpierw mały pakunek, a po chwili większy przedmiot.

Mundurowi niezwłocznie odzyskali wyrzucone dowody, którymi okazały się opakowanie z nielegalnymi substancjami oraz cyfrowa waga. Prawdopodobnie sprzęt ten był wykorzystywany do porcjowania narkotyków.

Kierowca z promilami i cofniętymi uprawnieniami

Szybko okazało się, że to nie koniec przewinień 20-latka z powiatu piaseczyńskiego, który wiózł w aucie troje pasażerów. W trakcie przeszukania pojazdu funkcjonariusze znaleźli kolejne partie marihuany oraz mefedronu.

- Badanie trzeźwości kierowcy wykazało 0,6 promila alkoholu w organizmie, a narkotest dał wynik pozytywny na amfetaminę i kokainę. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań - przekazała komisarz Małgorzata Pychner z garwolińskiej komendy policji.

Funkcjonariusze zamierzali zatrzymać uprawnienia do kierowania pojazdami młodego mężczyzny. Sprawdzenie w policyjnych bazach danych wykazało jednak, że prawo jazdy zostało mu wcześniej odebrane z powodu jazdy po pijanemu.

Młody kierowca usłyszał zarzuty karne

Samochód został zabezpieczony na parkingu policyjnym, a zatrzymany 20-latek trafił do celi.

- Usłyszał już zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz posiadania substancji psychotropowych i środków odurzających. Grozi mu kara do 3 lat pozbawiania wolności - podsumowała oficer prasowa, komisarz Małgorzata Pychner.

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