Policja szuka 14-letniego Jakuba. Chłopiec zaginął w Ostrołęce

Zaginął 14-letni Jakub Mierzejewski z Ostrołęki.

Ostatni raz był widziany przy ul. Prądzyńskiego.

Każda osoba posiadająca informacje proszona jest o pilny kontakt z policją.

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego

Trwają poszukiwania 14-latka

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce prowadzi poszukiwania 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Chłopiec zaginął, a ostatni raz był widziany na ul. Prądzyńskiego w Ostrołęce.

Rysopis zaginionego

Jakub ma około 173 cm wzrostu. Ma ciemny blond włosy z bordową grzywką. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną koszulkę, czarne spodenki oraz buty typu Crocs w "kolorze moro".

Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które widziały chłopca lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce pod numerem 47 704 14 24. Policja apeluje również o udostępnianie komunikatu, aby jak najszybciej dotarł do osób, które mogą pomóc w odnalezieniu 14-latka.