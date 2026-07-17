Policja szuka 14-letniego Jakuba. Chłopiec zaginął w Ostrołęce

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-17 21:08

Policjanci z Ostrołęki prowadzą poszukiwania 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Nastolatek po raz ostatni był widziany przy ul. Prądzyńskiego. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkie osoby, które mogą mieć informacje o miejscu jego pobytu.

Policja szuka 14-letniego Jakuba. Chłopiec zaginął w Ostrołęce
Autor: Policja/ Materiały prasowe
  • Zaginął 14-letni Jakub Mierzejewski z Ostrołęki.
  • Ostatni raz był widziany przy ul. Prądzyńskiego.
  • Każda osoba posiadająca informacje proszona jest o pilny kontakt z policją.
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Trwają poszukiwania 14-latka

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce prowadzi poszukiwania 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Chłopiec zaginął, a ostatni raz był widziany na ul. Prądzyńskiego w Ostrołęce.

Rysopis zaginionego

Jakub ma około 173 cm wzrostu. Ma ciemny blond włosy z bordową grzywką. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną koszulkę, czarne spodenki oraz buty typu Crocs w "kolorze moro".

Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które widziały chłopca lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce pod numerem 47 704 14 24. Policja apeluje również o udostępnianie komunikatu, aby jak najszybciej dotarł do osób, które mogą pomóc w odnalezieniu 14-latka.

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