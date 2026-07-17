Dramat w pociągu WKD jadącym do Warszawy. Nie żyje pasażer

- Do zdarzenia doszło w piątek na wysokości stacji Opacz.
- Pasażer zasłabł podczas podróży pociągiem WKD.
- Ruch pociągów w kierunku Warszawy został czasowo wstrzymany.
Pasażer nagle zasłabł
Do tragedii doszło w piątek w pociągu Warszawskiej Kolei Dojazdowej jadącym z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Na wysokości stacji Opacz jeden z pasażerów nagle zasłabł. Zanim na miejsce dotarły służby ratunkowe, pomocy mężczyźnie udzielali inni podróżni. Następnie akcję przejęli ratownicy medyczni.
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Reanimacja nie przyniosła skutku
Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, mimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować życia 81-latka. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Na miejscu pracowali strażacy, zespół ratownictwa medycznego oraz policjanci, którzy wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora.
Utrudnienia dla pasażerów
W związku z działaniami służb ruch pociągów WKD w kierunku Warszawy został czasowo wstrzymany. Podróżni musieli liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami w kursowaniu pociągów. Przyczyny nagłego zasłabnięcia mężczyzny będą wyjaśniane.
Źródło: Wawa Hot News 24