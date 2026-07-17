Dramat w pociągu WKD jadącym do Warszawy. Nie żyje pasażer

Do zdarzenia doszło w piątek na wysokości stacji Opacz.

Pasażer zasłabł podczas podróży pociągiem WKD.

Ruch pociągów w kierunku Warszawy został czasowo wstrzymany.

Brutalny atak na konduktorkę w pociągu

Pasażer nagle zasłabł

Do tragedii doszło w piątek w pociągu Warszawskiej Kolei Dojazdowej jadącym z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Na wysokości stacji Opacz jeden z pasażerów nagle zasłabł. Zanim na miejsce dotarły służby ratunkowe, pomocy mężczyźnie udzielali inni podróżni. Następnie akcję przejęli ratownicy medyczni.

Reanimacja nie przyniosła skutku

Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, mimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować życia 81-latka. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Na miejscu pracowali strażacy, zespół ratownictwa medycznego oraz policjanci, którzy wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora.

Utrudnienia dla pasażerów

W związku z działaniami służb ruch pociągów WKD w kierunku Warszawy został czasowo wstrzymany. Podróżni musieli liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami w kursowaniu pociągów. Przyczyny nagłego zasłabnięcia mężczyzny będą wyjaśniane.

Źródło: Wawa Hot News 24