Dramat w pociągu WKD jadącym do Warszawy. Nie żyje pasażer

Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
2026-07-17 18:27

Szokujący incydent w pociągu Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W składzie jadącym z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy jeden z pasażerów nagle stracił przytomność. Mimo szybkiej reakcji świadków i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować.

  • Do zdarzenia doszło w piątek na wysokości stacji Opacz.
  • Pasażer zasłabł podczas podróży pociągiem WKD.
  • Ruch pociągów w kierunku Warszawy został czasowo wstrzymany.
Brutalny atak na konduktorkę w pociągu

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Pasażer nagle zasłabł

Do tragedii doszło w piątek w pociągu Warszawskiej Kolei Dojazdowej jadącym z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Na wysokości stacji Opacz jeden z pasażerów nagle zasłabł. Zanim na miejsce dotarły służby ratunkowe, pomocy mężczyźnie udzielali inni podróżni. Następnie akcję przejęli ratownicy medyczni.

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Reanimacja nie przyniosła skutku

Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, mimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować życia 81-latka. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Na miejscu pracowali strażacy, zespół ratownictwa medycznego oraz policjanci, którzy wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora.

Utrudnienia dla pasażerów

W związku z działaniami służb ruch pociągów WKD w kierunku Warszawy został czasowo wstrzymany. Podróżni musieli liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami w kursowaniu pociągów. Przyczyny nagłego zasłabnięcia mężczyzny będą wyjaśniane.

Źródło: Wawa Hot News 24

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