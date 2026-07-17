Syreny zawyją w całym województwie. Rusza akcja „ALARM-26”

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-17 16:34

Mieszkańcy Mazowsza powinni przygotować się na dźwięk syren alarmowych. We wtorek, 21 lipca, w całym województwie zostaną przeprowadzone ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem „ALARM-26”. Służby uspokajają – to zaplanowana akcja szkoleniowa, a nie rzeczywiste zagrożenie.

Syrena alarmowa na dachu budynku na tle wieżowców. O akcji ALARM-26 na Mazowszu przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Centralnym punktem obrazu jest metalowa wieża koloru szarego, wznosząca się ponad płaskim dachem budynku. Górna część wieży jest zwieńczona okrągłym, zwężającym się ku górze elementem, przypominającym kopułę z widocznymi szczelinami. Poniżej kopuły znajduje się platforma otoczona metalową barierką, na której zamontowano szereg megafonów lub syren, skierowanych w różne strony. W tle, za wieżą, rozciąga się panorama miasta z licznymi wysokimi budynkami, z których niektóre to wieżowce o wyraźnych, prostokątnych kształtach. Budynki te są rozmyte, co sugeruje dużą odległość i efekt perspektywy. Niebo jest jasne, błękitne, bezchmurne.
  • Ćwiczenia odbędą się 21 lipca między godz. 7 a 19.
  • Syreny mogą zostać uruchomione wielokrotnie na terenie całego Mazowsza.
  • Akcja ma charakter wyłącznie szkoleniowy.
Syreny zawyły na alarm w Warszawie. Tak reagowali warszawiacy

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Ćwiczenia obejmą całe województwo

We wtorek na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia związane z systemem alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej. W województwie mazowieckim w działania włączą się wojewódzkie, powiatowe i miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego. W praktyce oznacza to, że od rana do wieczora mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe uruchamiane w różnych miejscowościach regionu.

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Takie sygnały będzie można usłyszeć

Podczas ćwiczeń emitowane będą dwa rodzaje sygnałów:

  • trzyminutowy dźwięk modulowany, oznaczający ogłoszenie alarmu,
  • trzyminutowy dźwięk ciągły, informujący o jego odwołaniu.

Centrum Zarządzania Kryzysowego podkreśla, że są to wyłącznie testy systemu alarmowego. W związku z ich uruchomieniem mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.

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Do udziału w ćwiczeniach wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zaprosił starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu. Samorządy mają uruchomić lokalne systemy alarmowe i przekazać mieszkańcom informacje o planowanych testach. Ćwiczenia „ALARM-26” mają sprawdzić skuteczność działania systemów ostrzegania oraz współpracę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.