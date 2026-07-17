Syreny zawyją w całym województwie. Rusza akcja „ALARM-26”

Ćwiczenia odbędą się 21 lipca między godz. 7 a 19.

Syreny mogą zostać uruchomione wielokrotnie na terenie całego Mazowsza.

Akcja ma charakter wyłącznie szkoleniowy.

Syreny zawyły na alarm w Warszawie. Tak reagowali warszawiacy

Ćwiczenia obejmą całe województwo

We wtorek na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia związane z systemem alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej. W województwie mazowieckim w działania włączą się wojewódzkie, powiatowe i miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego. W praktyce oznacza to, że od rana do wieczora mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe uruchamiane w różnych miejscowościach regionu.

Takie sygnały będzie można usłyszeć

Podczas ćwiczeń emitowane będą dwa rodzaje sygnałów:

trzyminutowy dźwięk modulowany, oznaczający ogłoszenie alarmu,

trzyminutowy dźwięk ciągły, informujący o jego odwołaniu.

Centrum Zarządzania Kryzysowego podkreśla, że są to wyłącznie testy systemu alarmowego. W związku z ich uruchomieniem mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.

Do udziału w ćwiczeniach wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zaprosił starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu. Samorządy mają uruchomić lokalne systemy alarmowe i przekazać mieszkańcom informacje o planowanych testach. Ćwiczenia „ALARM-26” mają sprawdzić skuteczność działania systemów ostrzegania oraz współpracę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.