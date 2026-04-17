Nowoczesny dom opieki ze schronem powstanie na Bielanach. Inwestycja za 42 miliony złotych

W Warszawie, przy ulicy Szubińskiej na Bielanach, powstanie nowoczesny dom opieki dla seniorów, który będzie kosztował ponad 42 miliony złotych.

W budynku znajdzie się profesjonalna opieka pielęgniarska i medyczna, w tym lekarze interniści, geriatrzy i urolodzy, a także ogród dla pensjonariuszy.

Pod ziemią zostanie wybudowany schron dla 600 osób, co jest odpowiedzią na obecną sytuację geopolityczną i ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych.

Inwestycja ma na celu poprawę sytuacji z brakiem łóżek geriatrycznych i stanowisk dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej w Warszawie.

Nowy dom opieki dla seniorów na warszawskich Bielanach

W Warszawie rusza budowa nowej placówki przy ulicy Szubińskiej, która ma pomóc w rozwiązaniu problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Będzie to nowoczesny budynek o powierzchni ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych, składający się z czterech pięter. Seniorzy znajdą tam nie tylko dach nad głową, ale przede wszystkim profesjonalną pomoc medyczną. Na miejscu będą pracować pielęgniarki oraz lekarze specjaliści, w tym geriatrzy i urolodzy. Inwestycja ma zapewnić opiekę na bardzo wysokim poziomie, odpowiadając na rosnące potrzeby mieszkańców stolicy.

Razem będziemy mieli ponad tysiąc miejsc takiej długotrwałej opieki dla naszych seniorów na naprawdę bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. I to jest dla nas cel, który od wielu lat chcieliśmy zrealizować i go realizujemy. I w tej nowej placówce przy ulicy Szubińskiej będzie oczywiście opieka pielęgniarska, medyczna, ale również lekarze interniści, geriatrzy, urolodzy, także pełna opieka – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Oprócz pokoi dla pensjonariuszy i gabinetów lekarskich, w projekcie przewidziano również ogród, który ma służyć rekreacji i wypoczynkowi starszych osób. Budynek na Bielanach jest elementem szerszego planu miasta, który zakłada zwiększanie liczby miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Brakuje łóżek geriatrycznych i specjalistycznego sprzętu w Warszawie

Sytuacja w warszawskiej służbie zdrowia, jeśli chodzi o opiekę nad najstarszymi mieszkańcami, jest trudna. Władze miasta przyznają, że brakuje miejsc na oddziałach geriatrycznych. Kolejnym ogromnym wyzwaniem jest brak stanowisk dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej (czyli osób, które nie mogą oddychać samodzielnie i potrzebują wsparcia respiratora). Obecnie w Warszawie brakuje takich łóżek, dlatego miasto planuje kolejne inwestycje, między innymi przy ulicy Solec oraz przy ulicy Mehoffera, gdzie mają powstać specjalistyczne oddziały.

Bardzo brakuje łóżek geriatrycznych w Warszawie. I jeszcze jedna olbrzymia potrzeba to łóżka dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. I z taką inwestycją przygotowujemy się podczas remontu bloku medycznego nr 7 przy ulicy Mehoffera i tam chcielibyśmy mieć przynajmniej 5-7 łóżek wentylowanych mechanicznie. W Warszawie nie ma ani jednego takiego łóżka. A potrzeby są naprawdę bardzo duże – wyjaśniła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Planowane zmiany mają na celu nie tylko zwiększenie liczby dostępnych łóżek, ale także poprawę standardu opieki w już istniejących budynkach szpitalnych. Miasto prowadzi w tej sprawie rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby zapewnić odpowiednie finansowanie dla nowych oddziałów.

Podziemny schron dla 600 osób pod budynkiem przy ulicy Szubińskiej

Inwestycja na Bielanach wyróżnia się tym, że pod ziemią powstanie profesjonalny schron. Będzie on w stanie pomieścić blisko 600 osób i zostanie wybudowany zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Decyzja o połączeniu domu opieki z budowlą ochronną zapadła już na etapie projektowania, co pozwoliło na lepsze przygotowanie konstrukcji. Jest to odpowiedź na niespokojną sytuację geopolityczną i konieczność zadbania o bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Warszawa otrzymała na ten cel oraz inne projekty związane z obroną cywilną znaczne środki z budżetu państwa.

W tym roku głównym priorytetem jest właśnie tworzenie takich miejsc jak tutaj przy tego rodzaju budynkach, opieka senioralna i przy okazji niezwykle istotne kwestie bezpieczeństwa, czyli tworzenie miejsca doraźnego schronienia. [...] 88 milionów w tym roku na biurku i za chwilę umowy w tym zakresie i kolejne inwestycje na poziomie całego miasta stołecznego Warszawy, ale rozmawiamy też już na temat kolejnych wniosków wykorzystania środków też na doposażenie m.in. w agregaty na poziomie miasta – mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Władze podkreślają, że nadrabiają wieloletnie zaległości w tworzeniu miejsc schronienia dla ludności cywilnej. Status budowli ochronnych otrzymało już 28 strategicznych obiektów w stolicy, w tym wybrane stacje metra oraz Szpital Bielański. Całkowity koszt budowy przy ulicy Szubińskiej to ponad 42 miliony złotych, a pierwsi seniorzy będą mogli tam zamieszkać za około dwa lata.