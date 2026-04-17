Nowe linie autobusowe z Grodziska Mazowieckiego do Puszczy Kampinoskiej. Na miejsce pojedziesz z rowerem

Od maja 2026 roku Grodziskie Przewozy Autobusowe uruchomią innowacyjne linie turystyczne z Grodziska Mazowieckiego do Puszczy Kampinoskiej.

Elektryczne autobusy z przyczepami na 20 rowerów będą kursować w każdy weekend, dowożąc pasażerów do miejscowości Roztoka (soboty) i Granica (niedziele).

Na miejscu oferowane będą bezpłatne, 3-4 godzinne wycieczki z przewodnikiem; koszt biletu autobusowego to 4 zł, a miejsce na rower to 5 zł.

Rezerwacja miejsc na przyczepę rowerową będzie możliwa online na stronie gpa.grodzisk.pl.

Elektryczne autobusy z przyczepami rowerowymi ruszą z Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki wprowadza nowość, która ułatwi weekendowe wyjazdy na łono natury. Od maja 2026 roku Grodziskie Przewozy Autobusowe uruchamiają specjalne linie turystyczne łączące miasto z Puszczą Kampinoską. To pierwszy taki projekt w Polsce, w którym do przewozu pasażerów i ich sprzętu zostaną wykorzystane autobusy elektryczne z przyczepami na rowery. Na co dzień te nowoczesne pojazdy wożą pracowników do lokalnych firm, ale w soboty i niedziele ich zadaniem będzie dowożenie cyklistów na wycieczki.

Będzie to prawdopodobnie pierwszy w Polsce autobus elektryczny z przyczepką, choć już wcześniej były takie, czy w Świnoujściu i w Krakowie takie pojedyncze przejazdy, natomiast są to autobusy spalinowe, natomiast nasz autobus jest elektryczny i będzie właśnie miał ten hak i przyczepkę dla rowerów - powiedział Jerzy Kowalczyk z Grodziskich Przewozów Autobusowych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu miłośnicy aktywnego wypoczynku nie muszą martwić się o transport roweru na dużą odległość. Autobusy są w pełni ekologiczne, co pasuje do charakteru wycieczek w stronę parku narodowego.

Darmowe wycieczki z przewodnikiem i tanie bilety do Puszczy Kampinoskiej

Turystyczne autobusy będą odjeżdżać ze stacji w Grodzisku Mazowieckim o godzinie 9:00 oraz 11:00. W soboty pasażerowie dojadą do miejscowości Roztoka, natomiast w niedziele trasa zakończy się w miejscowości Granica. Po dotarciu na miejsce pasażerowie nie zostaną zostawieni sami sobie. Przewoźnik przygotował dodatkową atrakcję w postaci zorganizowanych wypraw z ekspertem. Wycieczki z przewodnikiem mają trwać od 3 do 4 godzin i będą miały różne tematy przewodnie. Co ważne dla portfela, udział w takim zwiedzaniu jest całkowicie bezpłatny.

Koszty samej podróży również nie są wysokie. Za bilet autobusowy pasażer zapłaci 4 zł, a miejsce dla roweru na specjalnej przyczepie kosztuje 5 zł. W wybrane dni organizowane będą także wycieczki piesze, więc z oferty GPA mogą skorzystać nie tylko właściciele rowerów, ale każdy, kto chce spędzić czas na świeżym powietrzu w Puszczy Kampinoskiej pod opieką kogoś, kto zna te tereny jak własną kieszeń.

Jak zarezerwować miejsce na wycieczkę rowerową w Grodzisku Mazowieckim?

Choć do oficjalnego startu sezonu zostało jeszcze trochę czasu, zainteresowanie mieszkańców jest ogromne. Biuro obsługi pasażera odbiera mnóstwo telefonów od osób, które już teraz chcą zapisać się na konkretne terminy. Ze względu na to, że przyczepa rowerowa może zabrać jednorazowo 20 rowerów, konieczne będzie wcześniejsze zarezerwowanie miejsca. Wszystkie formalności będzie można załatwić przez internet.

Mamy bardzo dużą liczbę telefonów w tej sprawie, ludzie są zainteresowani, już chcą się zapisywać na wycieczki. Będzie rezerwacja na naszej stronie internetowej gpa.grodzisk.pl. Będzie można zarezerwować miejsce na tej przyczepie, bo przyczepa ma 20 miejsc - mówił Jerzy Kowalczyk.

W planach na ten sezon jest przeprowadzenie ponad 90 takich wycieczek. Przewoźnik zapewnia, że przygotował się na wypadek, gdyby chętnych było więcej niż miejsc w jednym autobusie. W garażach stoją pojazdy rezerwowe, które w razie potrzeby zostaną wysłane na trasę, aby każdy chętny mógł skorzystać z darmowego zwiedzania i aktywnego wypoczynku w Kampinosie.