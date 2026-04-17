Wstrzymany ruch pociągów WKD między stacjami Warszawa Śródmieście a Aleje Jerozolimskie

W weekend 18 i 19 kwietnia 2026 roku pociągi popularnej „wukadki” nie dojadą do samego centrum stolicy. Wszystkie składy jadące z Grodziska Mazowieckiego i Milanówka zakończą swoją trasę na przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie. Jest to spowodowane pracami przy budowie nowych rozjazdów w okolicach przystanku Warszawa Reduta Ordona. Wykonawca musi zamontować dodatkowe elementy torowiska, co uniemożliwia bezpieczne kursowanie pociągów na tym fragmencie trasy. To jednak nie jedyny problem, bo na innym odcinku pociągi wciąż jeżdżą tylko po jednym torze.

W związku z zabudową dodatkowych rozjazdów w obrębie przystanku kolejowego Warszawa Reduta Ordona w sobotę i niedzielę 18 i 19 kwietnia nastąpi skrócenie relacji wszystkich pociągów WKD jadących z kierunku zachodniego do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie. Jednocześnie utrzymane zostaje obowiązujące obecnie wyłączenie z ruchu pociągów toru nr 2, czyli toru prawego w kierunku Warszawy, na odcinku od stacji Komorów do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie. [...] Ruch pociągów będzie prowadzony pomiędzy stacją Komorów i przystankiem Warszawa Aleje Jerozolimskie w obydwu kierunkach wyłącznie po torze numer 1, czyli po torze prawym w kierunku Grodziska Mazowieckiego – wyjaśnił Krzysztof Kulesza, rzecznik WKD.

Warto pamiętać, że pociągi na trasie od Grodziska do Alej Jerozolimskich będą w ten weekend kursować znacznie rzadziej niż zwykle. Rozkład przewiduje odjazdy jedynie co 60 minut. Utrudnienia te są częścią większej inwestycji, a powrót pociągów na całą trasę do stacji Warszawa Śródmieście planowany jest zaraz po weekendzie, czyli od poniedziałku rano.

21

Dłuższy czas dojazdu i nieczytelne rozkłady. Pasażerowie WKD oceniają zmiany w kursowaniu pociągów

Dla wielu osób korzystających z usług przewoźnika weekendowe zmiany oznaczają spore komplikacje. Podróżni, z którymi rozmawiał reporter Jakub Krzyżak, narzekają przede wszystkim na dwukrotne wydłużenie czasu dojazdu. Niektórzy pasażerowie zamiast standardowych 30-40 minut muszą spędzić w drodze do Warszawy nawet dwie godziny. Pojawiają się też głosy krytyczne dotyczące sposobu informowania o zmianach. Część osób twierdzi, że rozkłady wywieszone na przystankach są mało czytelne, a o komunikacji zastępczej dowiadują się dopiero na miejscu.

Teraz sprawdziłam sobie w internecie rozkład jazdy i kolejka miała być 13:01 do Warszawy, a widzę, że jest dopiero 38. [...] Ja na stronie nie widziałam, że jest coś takiego zorganizowanego jak zastępcza komunikacja autobusowa, więc dobrze, że pan mówi. Dobrze wiedzieć, bo nigdzie nie ma tego napisanego, nie ma nawet obwieszczenia – mówiła pasażerka spotkana na przystanku.

Mimo tych niedogodności, niektórzy pasażerowie wykazują się dużym zrozumieniem dla prowadzonych prac. Podkreślają, że remonty torów są konieczne, aby pociągi mogły w przyszłości jeździć bezpieczniej i sprawniej. Doceniają też fakt, że pociągi WKD zazwyczaj słyną z punktualności, co odróżnia je od innych przewoźników kolejowych.

Przy każdym remoncie zawsze są utrudnienia, ale nie jest to aż tak uciążliwe. [...] Jeżeli chodzi o WKD to jest najlepszy dojazd, prócz PKP, bo wiadomo, że się spóźnia, a WKD jest punktualnie. Rzadko się zdarza, że są jakieś wypadki losowe, że ona się spóźnia – zauważył jeden z pasażerów.

Gdzie są honorowane bilety WKD podczas remontu? Lista autobusów i pociągów SKM

Aby ułatwić życie pasażerom, zarząd WKD porozumiał się z innymi przewoźnikami w sprawie biletów. W weekend 18-19 kwietnia podróżni z ważnymi biletami WKD mogą bez dodatkowych opłat korzystać z wybranych linii autobusowych oraz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Jest to kluczowe, ponieważ na wyłączonym odcinku Warszawa Śródmieście – Aleje Jerozolimskie pasażerowie muszą przesiąść się do innych środków transportu, aby dotrzeć do centrum.

Najważniejsze zasady honorowania biletów:

Autobusy ZTM: Bilety są ważne w liniach 127 i 517 (odcinek PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny), 717 (od Piastowa do Dworca Zachodniego) oraz w liniach nocnych N35 i N85 .

Bilety są ważne w liniach i (odcinek PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny), (od Piastowa do Dworca Zachodniego) oraz w liniach nocnych i . Pociągi SKM: Można jechać liniami S1 (Pruszków – Warszawa Śródmieście) oraz S2 i S3 (Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście/Centralna).

Można jechać liniami (Pruszków – Warszawa Śródmieście) oraz i (Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście/Centralna). Koleje Mazowieckie: Wszystkie bilety okresowe WKD są honorowane na trasie Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście lub Warszawa Centralna.

W pociągach spółki Koleje Mazowieckie obowiązywać będzie honorowanie wszystkich ważnych biletów okresowych WKD we wszystkich pociągach na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście lub Warszawa Centralna. [...] W środkach Warszawskiego Transportu Publicznego obowiązywać będzie honorowanie biletów jednorazowych i okresowych WKD w określonych środkach transportu uruchomionych przez Zarząd Transportu Miejskiego – wyliczał Krzysztof Kulesza, rzecznik WKD.

Warto również pamiętać o zmianach na odcinku do Milanówka. Pociągi dojeżdżają tam tylko do przystanku Podkowa Leśna Zachodnia, gdzie pasażerowie muszą przesiąść się do składów jadących w stronę Warszawy lub Grodziska. Cały remont torowiska na trasie pomiędzy Komorowem a stolicą ma zakończyć się w nocy z 3 na 4 maja, co powinno ostatecznie zakończyć największe problemy z dojazdem.