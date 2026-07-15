44-letni Daniel wjechał pod lokomotywę i zginął na miejscu. Szokujące wyniki sekcji zwłok

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-15 16:49

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce rozpoczęła dochodzenie mające wyjaśnić okoliczności dramatycznego zderzenia na przejeździe kolejowym w Grucelach (woj. mazowieckie). W sobotni wieczór, 11 lipca, 44-letni kierowca Volkswagena wjechał wprost pod pociąg. Mężczyzna doznał potwornych obrażeń i zmarł na miejscu.

Radiowozy z włączonymi kogutami na drodze przy polu po wypadku w Grucelach. Szczegóły tragedii na Eska Warszawa.
Autor: KMP w Ostrołęce/ Materiały prasowe

Tragedia w Grucelach. Auto zmiażdżone przez pociąg, kierowca zginął

Dramat rozegrał się w sobotę, 11 lipca, około godz. 19 na terenie gminy Troszyn w województwie mazowieckim. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Volkswagenem 44-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, jadąc od miejscowości Brucela w kierunku Zabiela, zderzył się z lokomotywą jadącą na trasie Białystok - Ostrołęka. Lokomotywa nie przewoziła pasażerów, a maszynista był trzeźwy - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Siła zderzenia była tak potężna, że uszkodzony pojazd został odrzucony z drogi i zatrzymał się na pobliskim polu. Niestety, obrażenia 44-letniego Daniela B. okazały się zbyt rozległe. Ratownicy medyczni walczyli o jego życie, jednak reanimacja nie przyniosła skutku i mężczyzna zmarł.

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Funkcjonariusze policji, pracujący na miejscu pod ścisłym nadzorem prokuratora, prowadzili szczegółowe oględziny terenu oraz wraków pojazdów aż do późnych godzin nocnych. Zabezpieczono wszystkie niezbędne ślady i dowody, a Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce formalnie wszczęła postępowanie w tej sprawie.

Dwa dni po tragedii, 13 lipca, odbyła się sekcja zwłok 44-latka. Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, badanie potwierdziło masywne urazy zewnętrzne i wewnętrzne, obejmujące między innymi strzaskanie kości czaszki, uszkodzenia mózgu oraz pęknięcia kręgosłupa. Patomorfolog stwierdził, że bezpośrednią przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia wywołane rozległym urazem czaszkowo-mózgowym. Śledczy zlecili również dodatkowe analizy krwi pod kątem obecności substancji odurzających.

Śledczy próbują teraz ustalić, dlaczego kierowca Volkswagena zignorował nadjeżdżający skład. Z tego powodu śledczy wystąpili do spółki PKP Cargo z prośbą o przekazanie zapisu z kamer zamontowanych na lokomotywie uczestniczącej w wypadku.

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