Zmienią nazwę warszawskiej stacji kolejowej? Dotychczasowa wprowadzała w błąd

Koniec stacji Warszawa Okęcie?

Niedawno pojawił się pomysł, aby zmienić nazwę jednej ze stołecznych stacji kolejowych. Chodzi o Warszawę Okęcie położoną na stołecznym Ursynowie. Skąd taka zaskakująca propozycja? Chodzi o częste pomyłki, jakie są udziałem podróżujących wybierających to miejsce. Często zdarza się, że podróżni udający się na lotnisko im. Chopina kupują bilet kolejowy właśnie na stację Warszawa Okęcie, licząc, że dotrą w ten sposób bezpośrednio na stołeczny port lotniczy. Tak się jednak nie dzieje.

Stacja kolejowa Warszawa Okęcie znajduje się ponad 1,5 kilometra od hali odlotów lotniska Chopina. Oznacza to konieczność odbycia pieszego marszu, który zajmuje około 25 minut lub skorzystania z jednego z kursujących w okolicy autobusu (przystanek jest ok. 8 minut od stacji). Dla turystów obarczonych często ciężkimi walizkami i groźbą spóźnienia się na samolot to nie lada wyzwanie.

Stąd pojawił się postulat zmiany nazwy tego miejsca z Warszawa Okęcie na Warszawa Wyczółki (na pograniczu tego ursynowskiego osiedla stacja się znajduje), aby nie myliła ona podróżnych, którzy często utożsamiają stołeczne lotnisko ze zwyczajową i potoczną nazwą "Okęcie" (od 2001 roku Port Lotniczy nosi oficjalnie imię Fryderyka Chopina).

Dzięki temu podróżni mają szansę uniknąć pomyłek i bez trudu dotrą na właściwy przystanek kolejowy - ten nazywa się Warszawa Lotnisko Chopina i od 2012 roku znajduje się na terenie terminalu.

Główna nie taka główna. Co jeszcze do zmiany?

W komentarzach pod postem dotyczącym planowanej zmiany pojawiły się liczne sugestie internautów, które jeszcze nazwy przystanków kolejowych w stolicy należałoby zmienić. W czołówce propozycji jest stacja Warszawa Główna, która stanowi pozostałość po czasach po II wojnie światowej. Przed oddaniem do użytku dworca Warszawa Centralna, Główna była - zgodnie z nazwą - głównym dworcem w mieście. Od tamtego czasu minęło już jednak pół wieku, a nazwa wprowadzająca w błąd osoby spoza Warszawy pozostała.

Lotnisko Chopina w Warszawie:

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