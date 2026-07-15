Wielka akcja policji w Warszawie. Posypały się mandaty na ponad 30 tys. zł

Zmasowane kontrole rowerzystów i użytkowników hulajnóg w Warszawie

Podczas minionego weekendu, 11 i 12 lipca, warszawscy policjanci mieli pełne ręce roboty. Funkcjonariusze sprawdzili 325 osób poruszających się na rowerach i urządzeniach elektrycznych. Wynikiem tych działań było nałożenie ponad 70 mandatów na łączną kwotę przekraczającą 30 tysięcy złotych. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji, podkom. Jacek Wiśniewski, przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że trzy osoby pożegnały się ze swoimi pojazdami i musiały wrócić do domu na własnych nogach.

Mundurowi skontrolowali łącznie 187 hulajnóg elektrycznych, 90 rowerów i 22 inne pojazdy napędzane prądem. Zabezpieczono trzy hulajnogi, przy czym w dwóch przypadkach wykryto usunięcie blokady prędkości. Dodatkowo wpadły trzy osoby poszukiwane oraz jeden pijany kierujący hulajnogą. Prawo złamało też 21 nieletnich.

Warszawska policja zapowiada kolejne akcje na drogach

W operację pod kryptonimem „e-Bike” zaangażowano szerokie siły. Udział wzięli funkcjonariusze z wydziałów ruchu drogowego, prewencji oraz pionu wywiadowczo-patrolowego Komendy Stołecznej Policji. Wspierali ich policjanci z komend na Mokotowie i w Śródmieściu. W akcji uczestniczyli również mundurowi specjalizujący się w przestępczości cyfrowej. Przedstawiciele policji już teraz deklarują, że podobne kontrole będą przeprowadzane regularnie w przyszłości.

Należy pamiętać, że od 3 czerwca obowiązują zaostrzone przepisy. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym nakłada na wszystkie osoby poniżej 16. roku życia obowiązek jazdy w kasku ochronnym. Przepis ten dotyczy korzystania z rowerów, hulajnóg (zarówno zwykłych, jak i elektrycznych) oraz innych urządzeń transportu osobistego na drogach publicznych i w strefach ruchu czy zamieszkania.

Nastolatek wjechał hulajnogą w busa. Sprawdź fotorelację:

Biały Dunajec. 11-latek bez kasku nie zapanował nad hulajnogą elektryczną. Mogło dojść do tragedii