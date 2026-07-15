Zagadkowy zgon na plebanii. Prokuratura umorzyła śledztwo, ale to nie koniec sprawy

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-07-15 7:42

Zapadła ważna decyzja w głośnej sprawie śmierci 31-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono na plebanii w Drobinie (woj. mazowieckie). Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci i nieudzielenia pomocy. To jednak nie oznacza końca całej sprawy. Nadal prowadzone jest odrębne postępowanie.

Dłonie księdza złożone do modlitwy na tle radiowozu. O śledztwie w sprawie zgonu na plebanii czytaj w Eska Warszawa.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne: (2)/ Shutterstock Zdj. ilustracyjne.
  • Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące śmierci 31-latka na plebanii w Drobinie.
  • Biegli ustalili, że mężczyzna zmarł w wyniku zatrucia organizmu różnymi substancjami.
  • Wciąż trwa odrębne śledztwo dotyczące udzielania środków odurzających i psychotropowych.
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Tajemniczy zgon na plebanii w Drobinie. Jest decyzja prokuratury

Po blisko roku od tragicznych wydarzeń na plebanii w Drobinie śledczy zakończyli główne postępowanie. Prokuratura Okręgowa w Płocku umorzyła śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci 31-letniego mężczyzny. Jak przekazał PAP zastępca prokuratora okręgowego w Płocku Marcin Bagiński, zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala stwierdzić, by ktokolwiek przyczynił się do śmierci mężczyzny.

-Z ustaleń postępowania wynika, że nikt nie spowodował, chociażby nieumyślnie, śmierci tego mężczyzny - poinformował prokurator. Taką samą decyzję śledczy podjęli w odniesieniu do wątku nieudzielenia pomocy.

Biegli wskazali przyczynę śmierci

Ciało 31-latka znaleziono 7 września 2024 roku w mieszkaniu wikariusza na plebanii w Drobinie. Początkowo sekcja zwłok wykazała niewydolność krążeniowo-oddechową, jednak ostateczne odpowiedzi przyniosły szczegółowe badania toksykologiczne. Mężczyzna zmarł wskutek zatrucia organizmu różnymi substancjami. Prokuratura nie ujawniła jednak, o jakie substancje chodzi, powołując się na dobro postępowania oraz ochronę danych dotyczących zdrowia zmarłego.

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To jeszcze nie koniec

Choć główne śledztwo zostało umorzone, sprawa wciąż nie jest definitywnie zamknięta. Pełnomocnik rodziny złożył zażalenie do Sądu Rejonowego w Sierpcu, dlatego decyzja prokuratury nie jest prawomocna. Niezależnie od tego śledczy prowadzą jeszcze odrębne postępowanie dotyczące udzielania środków odurzających i substancji psychotropowych. 

Sprawa odbiła się szerokim echem

Śmierć młodego mężczyzny na plebanii wywołała ogromne poruszenie. Równolegle do śledztwa prokuratury własne postępowanie prowadziła Kuria Diecezjalna Płocka. Duchowny, w którego mieszkaniu doszło do tragedii, został odsunięty od pełnienia funkcji wikariusza i opuścił parafię, a biskup powołał specjalny zespół do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Dokument z ustaleniami ma zostać przekazany do Watykanu po zakończeniu wszystkich postępowań. 

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