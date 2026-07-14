Fani szturmują Stadion Narodowy. Bad Bunny po raz pierwszy zagra w Polsce

Tysiące fanów Bad Bunny'ego od godzin wczesnoporannych gromadzą się przed Stadionem Narodowym w Warszawie. Przed wejściami tworzą się długie kolejki, a wielu uczestników przyszło na miejsce wiele godzin przed rozpoczęciem koncertu, by zająć jak najlepsze miejsca i zobaczyć na żywo jednego z najpopularniejszych artystów świata podczas jego pierwszego występu w Polsce.

Zdecydowana większość fanów to młode osoby, które od wielu tygodni wyczekiwały na koncert rapera. Wśród tłumu widać także sporo osób z zagranicy, w tym m.in. turystów z Hiszpanii, Portoryko i Argentyny.

Wtorkowy koncert portorykańskiej gwiazdy jest jednym z najbardziej wyczekiwanych muzycznych wydarzeń tego roku. Już na długo przed otwarciem bram okolice Stadionu Narodowego wypełniły się fanami, którzy cierpliwie oczekują na wejście. W kolejkach można spotkać osoby z całej Polski, a także zagranicznych fanów, którzy przyjechali do Warszawy specjalnie na występ artysty.

W związku z koncertem mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. W godzinach od 17:00 do 20:00 obowiązują ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie. Do wyznaczonej strefy mogą wjechać jedynie mieszkańcy posiadający odpowiednie identyfikatory, taksówki, motocykle oraz autobusy komunikacji miejskiej.

Policja może również czasowo zamykać kolejne ulice w rejonie stadionu, zarówno przed rozpoczęciem wydarzenia, jak i po jego zakończeniu, gdy tysiące uczestników będą opuszczać obiekt. Możliwe są także chwilowe wyłączenia ruchu na mostach Poniatowskiego i Świętokrzyskim oraz w ich okolicach.

Miasto zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej

Władze Warszawy apelują, aby na koncert przyjechać transportem publicznym. Najłatwiej dostać się na Stadion Narodowy metrem linii M2 lub pociągami SKM i Kolei Mazowieckich zatrzymującymi się na stacji Warszawa Stadion.

Ze względu na trwający remont torowiska na Moście Poniatowskiego tramwaje z centrum nie dojeżdżają bezpośrednio pod stadion. Zamiast nich uruchomiono zastępczą linię autobusową Z-9.

Wieczorem Stadion Narodowy zamieni się w centrum światowej muzyki. Dla tysięcy fanów będzie to pierwsza okazja, by zobaczyć Bad Bunny'ego na żywo w Polsce – wydarzenie, na które wielu czekało od miesięcy.

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Kim jest Bad Bunny?

Bad Bunny, czyli Benito Antonio Martínez Ocasio, od kilku lat należy do grona największych gwiazd światowej muzyki. Portorykański artysta zdobył popularność dzięki połączeniu reggaetonu, trapu i muzyki latynoskiej, a jego albumy regularnie biją rekordy popularności w serwisach streamingowych.

Wielokrotnie zdobywał nagrody Grammy i Latin Grammy, a jego koncerty wyprzedają się na całym świecie.