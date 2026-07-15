Poważne utrudnienia na kolei w Warszawie. Pociągi mogą omijać stacje w centrum

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-15 7:33

Poranny szczyt komunikacyjny w stolicy rozpoczął się od poważnych problemów na kolei. Problemy dotyczą pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich. Przewoźnicy ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami, zmianami tras, a także odwołaniem części kursów.

Pociąg Kolei Mazowieckich na stacji Warszawa Śródmieście. O utrudnieniach i awarii przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator
  • Utrudnienia dotyczą pociągów SKM linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich.
  • Możliwe są opóźnienia, zmiany relacji oraz odwołanie części połączeń.
  • Niektóre składy mogą ominąć stacje Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion.

Awaria rozjazdów 

Od wczesnych godzin porannych pasażerowie podróżujący pociągami SKM i Kolei Mazowieckich napotykają problemy. Powodem jest awaria rozjazdów, która wpływa na ruch pociągów w stolicy. Przewoźnicy informują, że w związku z usterką mogą występować opóźnienia, a część połączeń może zostać skrócona lub odwołana.

Uwaga na stacje w centrum Warszawy

Największe utrudnienia dotyczą centralnego odcinka linii kolejowej. Część pociągów może przejechać bez zatrzymania przez następujące stacje:

  • Warszawa Ochota,
  • Warszawa Śródmieście,
  • Warszawa Powiśle,
  • Warszawa Stadion.

Osoby planujące podróż powinny uwzględnić możliwość zmian w rozkładzie jazdy i ewentualnych przesiadek.

Przed wyjazdem warto sprawdzić komunikaty

Przewoźnicy apelują o śledzenie bieżących informacji dotyczących kursowania pociągów. Aktualne komunikaty o utrudnieniach i opóźnieniach publikowane są na Portalu Pasażera PKP PLK. Na razie nie podano, kiedy awaria zostanie usunięta, dlatego pasażerowie powinni przygotować się na możliwe utrudnienia także w kolejnych godzinach.

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