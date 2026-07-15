Poważne utrudnienia na kolei w Warszawie. Pociągi mogą omijać stacje w centrum

- Utrudnienia dotyczą pociągów SKM linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich.
- Możliwe są opóźnienia, zmiany relacji oraz odwołanie części połączeń.
- Niektóre składy mogą ominąć stacje Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion.
Awaria rozjazdów
Od wczesnych godzin porannych pasażerowie podróżujący pociągami SKM i Kolei Mazowieckich napotykają problemy. Powodem jest awaria rozjazdów, która wpływa na ruch pociągów w stolicy. Przewoźnicy informują, że w związku z usterką mogą występować opóźnienia, a część połączeń może zostać skrócona lub odwołana.
Uwaga na stacje w centrum Warszawy
Największe utrudnienia dotyczą centralnego odcinka linii kolejowej. Część pociągów może przejechać bez zatrzymania przez następujące stacje:
- Warszawa Ochota,
- Warszawa Śródmieście,
- Warszawa Powiśle,
- Warszawa Stadion.
Osoby planujące podróż powinny uwzględnić możliwość zmian w rozkładzie jazdy i ewentualnych przesiadek.
Przed wyjazdem warto sprawdzić komunikaty
Przewoźnicy apelują o śledzenie bieżących informacji dotyczących kursowania pociągów. Aktualne komunikaty o utrudnieniach i opóźnieniach publikowane są na Portalu Pasażera PKP PLK. Na razie nie podano, kiedy awaria zostanie usunięta, dlatego pasażerowie powinni przygotować się na możliwe utrudnienia także w kolejnych godzinach.
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