Poważne utrudnienia na kolei w Warszawie. Pociągi mogą omijać stacje w centrum

Utrudnienia dotyczą pociągów SKM linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich.

Możliwe są opóźnienia, zmiany relacji oraz odwołanie części połączeń.

Niektóre składy mogą ominąć stacje Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion.

Awaria rozjazdów

Od wczesnych godzin porannych pasażerowie podróżujący pociągami SKM i Kolei Mazowieckich napotykają problemy. Powodem jest awaria rozjazdów, która wpływa na ruch pociągów w stolicy. Przewoźnicy informują, że w związku z usterką mogą występować opóźnienia, a część połączeń może zostać skrócona lub odwołana.

Uwaga na stacje w centrum Warszawy

Największe utrudnienia dotyczą centralnego odcinka linii kolejowej. Część pociągów może przejechać bez zatrzymania przez następujące stacje:

Warszawa Ochota,

Warszawa Śródmieście,

Warszawa Powiśle,

Warszawa Stadion.

Osoby planujące podróż powinny uwzględnić możliwość zmian w rozkładzie jazdy i ewentualnych przesiadek.

Przed wyjazdem warto sprawdzić komunikaty

Przewoźnicy apelują o śledzenie bieżących informacji dotyczących kursowania pociągów. Aktualne komunikaty o utrudnieniach i opóźnieniach publikowane są na Portalu Pasażera PKP PLK. Na razie nie podano, kiedy awaria zostanie usunięta, dlatego pasażerowie powinni przygotować się na możliwe utrudnienia także w kolejnych godzinach.