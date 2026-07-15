Uwaga, kierowcy! Na tym moście w Warszawie powstaje odcinkowy pomiar prędkości

Coraz bliżej odcinkowy pomiar na Poniatowskim

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił we wtorek, 14 lipca przetarg na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na stołecznym Moście Poniatowskiego. Zamówienie nie zostało podzielone na części - dotyczy zarówno wykonania i uzgodnienia projektu, jak i jego realizacji w terenie, a więc wszystkich etapów prac, co ma wpłynąć na niższe koszty i szybszy termin realizacji tej inwestycji.

Oferty w tej sprawie można składać do 18 sierpnia. Wykonawca na montaż urządzeń będzie miał 300 dni od dnia zawarcia umowy.

To już trzecie podejście do odcinkowego pomiaru prędkości na tej kluczowej przeprawie w stolicy - wcześniej ratusz odstąpił od tego pomysłu, gdyż za pierwszym razem nie wpłynęła żadna oferta, a za drugim zgłosiła się jedna firma, która realizację inwestycji wyceniła na blisko 5 mln zł – czyli prawie trzykrotnie więcej, niż wynosił przeznaczony na to zadanie budżet.

Fotoradary znikną z mostu Poniatowskiego

Już teraz na Moście Poniatowskiego obowiązuje system kontroli drogowej - znajdowało się tam pierwotnie sześć fotoradarów, a obecnie pięć. Wkrótce jednak ich miejsce zastąpi wspomniany system odcinkowej kontroli.

Jedno z urządzeń stojących na Moście Poniatowskiego zostało już zdemontowane i w kwietniu stanęło na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Zamienieckiej. To wyjątkowe miejsce, o którym było głośno w styczniu, gdy w tragicznym wypadku zginął tam sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.

Pozostałe fotoradary z Mostu Poniatowskiego staną docelowo na Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze, Alei Solidarności przy Szwedzkiej, Starzyńskiego przy Moście Gdańskim, Alei Niepodległości przy Woronicza i Alei Wilanowskiej przy Domaniewskiej.

Zmiany w kontroli drogowej w stolicy

Most Poniatowskiego to tylko część szerszej operacji wymiany urządzeń monitorujących ruch w mieście. Wcześniej drogowcy podpisali już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości w innym newralgicznym punkcie drogowej mapy stolicy - na Wisłostradzie. Fotoradar, który stał przy wylocie tunelu tej trasy szybkiego ruchu, zostanie przeniesiony na ulicę Wóycickiego.

Ogłoszono też przetarg na zakup trzech urządzeń, które zostaną zamontowane w pustych w tej chwili masztach fotoradarowych:

na ulicy Górczewskiej przy Konarskiego,

Alei Krakowskiej przy Komitetu Obrony Robotników,

Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej.

Dodatkowo wymienione zostaną urządzenia w czterech działających - na Trakcie Brzeskim przy Objazdowej, Słomińskiego przy Moście Gdańskim, na Przyczółkowej i Armii Krajowej w Wesołej.

Po śmierci 6-latka postawili tam fotoradar. Pijany kierowca wbił się w barierki przy przystanku:

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