Afera wokół parku w Warszawie. Burmistrz zawiadamia prokuraturę

Burmistrz Targówka zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Sprawa dotyczy byłych pracowników urzędu odpowiedzialnych za rewitalizację Parku Wiecha.

Inwestycja kosztowała ponad 10 mln zł, choć początkowo miała pochłonąć około 5,3 mln zł.

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Burmistrz zawiadamia prokuraturę

Urząd Dzielnicy Targówek poinformował w piątek o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia dotyczącego realizacji projektu przebudowy głównej alei w Parku Wiecha. Obejmuje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez byłych pracowników dzielnicowego ratusza, którzy odpowiadali za prowadzenie tej inwestycji. Osoby te nie są już zatrudnione w urzędzie.

Chodzi o dokumentację i rozliczenie inwestycji

Według urzędu zastrzeżenia dotyczą m.in. sposobu odbioru dokumentacji projektowej, nadzoru nad realizacją umowy oraz wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, mimo braków w dokumentacji i nieuzyskania części wymaganych uzgodnień. Jak wskazuje magistrat, analiza przeprowadzona przez urząd sugeruje możliwość powstania szkody majątkowej po stronie miasta. Ma ona wynikać z konieczności przygotowania dodatkowych opracowań projektowych i zdobycia dokumentów niezbędnych do kontynuowania inwestycji.

Urząd zapowiada współpracę ze śledczymi

Władze Targówka deklarują pełną współpracę z prokuraturą oraz innymi organami prowadzącymi postępowanie. Jednocześnie zapewniają, że w urzędzie wprowadzono działania mające usprawnić kontrolę nad inwestycjami i odbiorem dokumentacji projektowej. Samo złożenie zawiadomienia nie oznacza, iż komukolwiek można przypisać odpowiedzialność karną. O tym, czy doszło do przestępstwa, zdecydują organy ścigania po przeprowadzeniu postępowania.

Koszt inwestycji niemal się podwoił

Rewitalizacja głównej alei w Parku Wiecha ostatecznie kosztowała ponad 10 mln zł. Początkowo wartość inwestycji szacowano na około 5,3 mln zł, jednak w trakcie realizacji zakres prac został rozszerzony, a wzrost cen materiałów przełożył się na znacznie wyższe koszty przedsięwzięcia.