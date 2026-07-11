Trzaskowski w kasku na placu budowy przeprasza Warszawiaków. "Wy wyjeżdżacie, my pracujemy"

Rafał Trzaskowski o remontach w stolicy
Wakacje w Warszawie to zwyczajowo czas zintensyfikowanych prac remontowych i modernizacji prowadzonych na drogach, ale też trasach tramwajowych rozsianych po całym mieście. Korzystając z mniejszej liczby osób przebywających w stolicy, służby miejskie realizują program remontów warszawskiej infrastruktury.
Mówił o tym ostatnio sam prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który nagrał specjalny filmik na swoje social media. Widzimy na nim, jak stoi na placu budowy na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z aleją Solidarności w ścisłym centrum Warszawy.
- Zaczęły się wakacje. Dla wielu Warszawiaków to czas wyjazdów, a dla nas czas wzmożonej pracy. Właśnie dlatego, że część z Państwa wyjeżdża organizujemy wtedy remonty, które normalnie byłyby bardziej uciążliwe, wtedy kiedy więcej Warszawiaków jest w mieście - mówi polityk.
- Generalnie zasada jest taka: Wy wyjeżdżacie, my pracujemy i wracacie na gotowe. Wszystkich tych, którzy pozostali w Warszawie przepraszamy bardzo za niedogodności, ale miejmy nadzieję, że we wrześniu będzie już po tych letnich remontach - tłumaczy Trzaskowski.
Letnie remonty w Warszawie 2026
W tym roku ekipy remontowe i nieodłącznie związane z nimi utrudnieniami można spotkać m.in.:
- na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z aleją Solidarności na pograniczu Woli i Śródmieścia,
- w ciągu alei Jerozolimskich - od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona,
- na wjeździe na Most Śląsko-Dąbrowski z Wisłostrady w kierunku Pragi,
- na Grójeckiej od Placu Narutowicza do Placu Zawiszy,
- w Alei Niepodległości,
- na Puławskiej,
- na Moście Siekierkowskim.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem większość tych remontów powinna dobiec końca wczesną jesienią, gdy do warszawskich szkół wrócą uczniowie, a na uczelnie - studenci.
Drogowcy szykują zmiany na Rondzie de Gaulle’a: