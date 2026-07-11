Trzaskowski w kasku na placu budowy przeprasza Warszawiaków. "Wy wyjeżdżacie, my pracujemy"

Rafał Trzaskowski o remontach w stolicy

Wakacje w Warszawie to zwyczajowo czas zintensyfikowanych prac remontowych i modernizacji prowadzonych na drogach, ale też trasach tramwajowych rozsianych po całym mieście. Korzystając z mniejszej liczby osób przebywających w stolicy, służby miejskie realizują program remontów warszawskiej infrastruktury.

Mówił o tym ostatnio sam prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który nagrał specjalny filmik na swoje social media. Widzimy na nim, jak stoi na placu budowy na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z aleją Solidarności w ścisłym centrum Warszawy.

- Zaczęły się wakacje. Dla wielu Warszawiaków to czas wyjazdów, a dla nas czas wzmożonej pracy. Właśnie dlatego, że część z Państwa wyjeżdża organizujemy wtedy remonty, które normalnie byłyby bardziej uciążliwe, wtedy kiedy więcej Warszawiaków jest w mieście - mówi polityk.

- Generalnie zasada jest taka: Wy wyjeżdżacie, my pracujemy i wracacie na gotowe. Wszystkich tych, którzy pozostali w Warszawie przepraszamy bardzo za niedogodności, ale miejmy nadzieję, że we wrześniu będzie już po tych letnich remontach - tłumaczy Trzaskowski.

Letnie remonty w Warszawie 2026

W tym roku ekipy remontowe i nieodłącznie związane z nimi utrudnieniami można spotkać m.in.:

na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z aleją Solidarności na pograniczu Woli i Śródmieścia,

w ciągu alei Jerozolimskich - od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona,

na wjeździe na Most Śląsko-Dąbrowski z Wisłostrady w kierunku Pragi,

na Grójeckiej od Placu Narutowicza do Placu Zawiszy,

w Alei Niepodległości,

na Puławskiej,

na Moście Siekierkowskim.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem większość tych remontów powinna dobiec końca wczesną jesienią, gdy do warszawskich szkół wrócą uczniowie, a na uczelnie - studenci.

Drogowcy szykują zmiany na Rondzie de Gaulle’a:

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