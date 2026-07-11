To najbardziej filmowe osiedle w Warszawie. Mieszkał tu Kiler i państwo Wolańscy

Filmowy świat w sercu Warszawy

Stolica Polski od lat słynie z panoram, widoków i miejsc, które znają dobrze ludzie ze wszystkich zakątków kraju, nawet ci, którzy nigdy nie byli w Warszawie. Wszystko za sprawą niemal niezliczonych produkcji filmowych i telewizyjnych, które co roku kręcone są w mieście. Wśród nich są absolutnie kultowe produkcje, które wpisały się w rodzimą popkulturę.

Jednym z takich filmów jest z pewnością "Kiler" Juliusza Machulskiego z 1997 roku. Legendarna komedia kryminalna kręcona była w stolicy, a jednym z ważnych jej fragmentów był wątek mieszkania, które boss mafii Siara ofiarował tytułowemu bohaterowi, Jurkowi Kilerowi. Znajduje się ono w warszawskim Śródmieściu - choć w filmie pada adres Dzika 102 to wnętrza kręcone były w budynku przy ul. Dzikiej 19/23.

Również przy ulicy Dzikiej, tyle że na sąsiednim blokowisku ulokowano akcję innego słynnego filmu. Był to "Kogel-mogel" z 1988 roku w reżyserii Romana Załuskiego. To właśnie przy Dzikiej znajdowało się mieszkanie państwa Wolańskich, a więc Barbary Wolańskiej (Ewa Kasprzyk) i jej męża Mariana (Zdzisław Wardejn).

Nie tylko Dzika. Inne filmowe, warszawskie adresy

W centrum Warszawy szczególną filmową historię ma też inne znana ulica - Pańska. W kamienicy pod adresem Pańska 85 kręcono słynny polski serial "Dom" (choć jego akcja w filmowym świecie toczyła się w budynku pod adresem Złota 25).

Co więcej, przy Pańskiej znajduje się też blok, który rozsławił na całą Polskę słynny serial "Czterdziestolatek". To właśnie w nim (Pańska 61) tytułowy inżynier Karwowski zamieszkiwał wraz z rodziną.

Zobacz galerię zdjęć z warszawskiej ulicy Dzikiej:

Groby aktorów z "Nic śmiesznego", "Kilera", "Chłopaki nie płaczą" i "Dnia świra"