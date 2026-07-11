Rozbili potężną fabrykę nielegalnych papierosów. Państwo mogło stracić miliony

Ponad milion nielegalnych papierosów w powiecie mławskim

Wspólne działania śledczych z CBŚP oraz funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu doprowadziły do rozbicia grupy przestępczej. Organizacja ta na masową skalę zajmowała się wytwarzaniem i sprzedażą lewego tytoniu, działając z ogromnym rozmachem.

Na terenie powiatu mławskiego, na jednej z posesji, zlokalizowano w pełni wyposażoną wytwórnię. Śledczy zabezpieczyli tam nie tylko kompletną linię służącą do produkcji, ale także ponad milion sztuk papierosów pozbawionych znaków akcyzy, 300 kilogramów suszu i blisko dwie tony gotowego tytoniu.

Eksperci oszacowali, że wprowadzenie całego zabezpieczonego towaru na czarny rynek uszczupliłoby budżet państwa o kwotę przekraczającą 4 miliony złotych.

Hala produkcyjna była specjalnie przystosowana do długotrwałego przebywania pracowników. Wewnątrz zorganizowano zaplecze noclegowe i pełne zaplecze sanitarne, co prawdopodobnie pozwalało obsłudze na pracę i pobyt w tym samym miejscu, bez zwracania na siebie uwagi.

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Zatrzymania i zarzuty dla pięciu mężczyzn

Podczas akcji w ręce funkcjonariuszy wpadło pięć osób zamieszanych w ten proceder. Grupa składała się z trzech obywateli Ukrainy, jednego Mołdawianina i jednego Polaka. Decyzją sądu wszyscy trafili do tymczasowego aresztu.

Mężczyźni usłyszeli w mławskiej prokuraturze rejonowej poważne zarzuty. Odpowiedzą za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej oraz za przestępstwa karnoskarbowe, za co grożą im surowe konsekwencje.

Powyżej prezentujemy zdjęcia ze zlikwidowanej nielegalnej fabryki pod Mławą: