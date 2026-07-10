W piątkowe popołudnie na drodze krajowej nr 60 doszło do bardzo poważnego wypadku. Zdarzenie miało miejsce tuż przed godziną 15:00 w miejscowości Mokrzk (powiat płocki). W wyniku tego niebezpiecznego wypadku ranni zostali ludzie. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, a ruch na tym odcinku został całkowicie wstrzymany.

Wypadek na DK60 pod Płockiem

Funkcjonariusze pracujący na miejscu wypadku przedstawili pierwsze ustalenia. Wynika z nich, że sytuacja była bardzo niebezpieczna, a zawinić mógł nieostrożny manewr na drodze.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni kierujący, najprawdopodobniej podczas wyprzedzania kolumny pojazdów, zderzył się z 35-letnim kierującym Peugeotem, który również rozpoczął manewr wyprzedzania. Następnie Peugeot uderzył w drzewo

- podała Komenda Miejska Policji w Płocku.

Wypadek z udziałem Peugeota na DK60. LPR w akcji, ranni w szpitalu

Uderzenie miało ogromną siłę, co doprowadziło do poważnych konsekwencji. Trzy osoby jadące Peugeotem odniosły obrażenia. Sytuacja była na tyle poważna, że na miejsce zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

-W wyniku odniesionych obrażeń kierujący Peugeotem oraz jego dwóch pasażerów trafili do szpitala

- potwierdzili policjanci.

Droga DK60 zablokowana. Wyznaczono objazdy po wypadku pod Płockiem

Podróżujący na trasie Płock-Drobin muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Droga krajowa nr 60 jest całkowicie wyłączona z ruchu w obu kierunkach. Zgodnie z szacunkami służb, blokada trasy może potrwać jeszcze kilka godzin. Policja poinformowała o zmianach w organizacji ruchu.

- Zalecane objazd przez miejscowości Psary oraz Łęg Probostwo. Utrudnienia mogą potrwać do około godz. 20.00

- przekazali mundurowi.

Wypadek pod Płockiem. Komunikat policji do kierowców na trasie DK60

Policja kontynuuje pracę na miejscu zdarzenia, badając dokładne przyczyny tej tragedii. Jednocześnie funkcjonariusze wystosowali apel do kierowców, którzy znajdują się w okolicy lub planują jechać tym odcinkiem.

- Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz wybór alternatywnej trasy przejazdu

- proszą policjanci.