Kraj, który jest mniejszy od europejskich miast

Choć trudno w to uwierzyć, na mapie świata istnieje państwo, które jest mniejsze niż niejedna europejska stolica. Ma powierzchnię zaledwie 44 hektarów i liczy kilkuset mieszkańców. Mowa oczywiście o Watykanie - najmniejszym kraju na świecie, który od lat fascynuje turystów, pielgrzymów i badaczy.

Watykan - najmniejsze państwo świata

Watykan, a oficjalnie Państwo Miasto Watykan, to enklawa położona w samym sercu Rzymu. Jego powierzchnia to około 0,44 km kwadratowe - dla porównania Warszawa zajmuje ponad 500 km kwadratowych. Oznacza to, że stolica Polski jest ponad tysiąc razy większa.

Jeszcze bardziej zaskakuje liczba mieszkańców. Watykan zamieszkuje około 800 osób, choć liczba ta zmienia się w zależności od funkcji pełnionych przez obywateli. To mniej niż w niejednym małym polskim osiedlu.

Mieszkańcy Watykanu. Kto mieszka w najmniejszym kraju świata?

Watykan nie jest typowym państwem – nie ma tu stałej ludności w tradycyjnym rozumieniu. Obywatelstwo przyznawane jest głównie osobom pełniącym określone funkcje, takim jak:

papież,

kardynałowie i duchowni,

członkowie Gwardii Szwajcarskiej,

pracownicy administracji watykańskiej.

Państwo stworzone dla kościoła

Watykan powołano do życia w 1929 roku na podstawie traktatów laterańskich podpisanych przez Stolicę Apostolską i państwo włoskie. Od początku istnienia Watykan pełni funkcję państwa o charakterze religijnym. Jego nadrzędnym zadaniem jest zagwarantowanie niezależności papieża oraz władz kościoła katolickiego. Co ciekawe, na czele całego kraju stoi papież, który sprawuje pełnię władzy, co oznacza, że ustrój tego państwa ma formę monarchii absolutnej.