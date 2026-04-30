Tomasz Jakubiak zmarł rok temu. Znany kucharz do samego końca toczył nierówną walkę

Tomasz Jakubiak nie żyje od roku. Wybitny kucharz przegrał walkę z chorobą

Telewizyjny twórca kulinarny zyskał ogromną popularność dzięki swojemu świeżemu, nowatorskiemu spojrzeniu na tradycyjne, polskie dania. Regularnie zachęcał do korzystania z dóbr regionalnych dostawców. Tragiczna informacja o jego przedwczesnym odejściu głęboko poruszyła miłośników dobrego smaku oraz całe krajowe środowisko gastronomiczne.

Słynny gastronom przez długi czas zmagał się z bardzo złośliwym nowotworem dwunastnicy oraz jelita cienkiego, z przerzutami atakującymi kręgosłup, miednicę i kości. Ulubieniec widzów od samego początku grał w otwarte karty, relacjonując przebieg trudnej terapii. Głośno apelował o wsparcie, pokazując niezwykłą wolę życia i determinację w starciu z bezlitosnym przeciwnikiem.

Juror "MasterChefa" szukał ratunku za granicą. Leczenie w Izraelu i Grecji

Kiedy krajowe metody medyczne okazały się niewystarczające, kucharz zdecydował się na wyjazd do renomowanego ośrodka medycznego na terenie Izraela. Ogromne wydatki na zagraniczną kurację sfinansowano z ogólnopolskiej zrzutki, w ramach której sympatycy wpłacili łącznie grubo przeszło milion złotych.

Gwiazdor telewizyjny przyjechał do ojczyzny na przełomie marca i kwietnia 2025 roku, jednak krótko po tym jego zdrowie drastycznie się załamało. Medycy przetransportowali go do ateńskiego szpitala, aby tam kontynuować ratującą życie terapię. Niestety, nawet zaawansowane procedury medyczne ostatecznie zawiodły. Swój ziemski czas zakończył, mając u boku najważniejsze dla niego osoby.

W trakcie swojej bogatej drogi zawodowej zarządzał kuchniami w takich miejscach jak stołeczna „Cafe Szparka” czy zielonogórska „Winnica”. W 2013 roku zainaugurował w Warszawie autorski projekt „S’poco Loco”. Był to punkt gastronomiczny promujący ideę wartościowego i zdrowego jedzenia na szybko, serwujący potrawy w wyrazistym stylu tex-mex, bazujące wyłącznie na naturalnych produktach.

Telewizyjna publiczność pokochała go za liczne cykle, w tym „Jakubiak rozgryza Polskę”, „Jakubiak lokalnie”, „Jakubiak z miłości do lokalności” oraz „Jakubiak rodzinnie”. Pełnił funkcję gospodarza w formacie „Sztuka mięsa” i często gościł w pasmach porannych w roli branżowego eksperta. Jego teksty ukazywały się w specjalistycznej prasie oraz internecie, natomiast w 2022 roku podpisał kontrakt ambasadorski z Bankiem Polskiej Spółdzielczości.

Przełomowy w jego telewizyjnej karierze okazał się rok 2023, kiedy to objął stałą posadę jurora w popularnym formacie „MasterChef”, gdzie wcześniej bywał jedynie zapraszany okazjonalnie. Kolejny sezon przyniósł mu angaż w edycji „MasterChef Nastolatki”. To właśnie w 2024 roku przekazał swoim fanom dramatyczną wiadomość o wykryciu u niego groźnej choroby.

Rodzina i pogrzeb. Warszawa pożegnała Tomasza Jakubiaka

Ceremonia ostatniego pożegnania odbyła się 13 maja 2025 roku na warszawskim Cmentarzu Północnym. Zaledwie dwa lata wcześniej, w sierpniu 2023 roku, stanął na ślubnym kobiercu u boku Anastazji Mierosławskiej. Małżeństwo doczekało się syna, również Tomasza, który przyszedł na świat w 2020 roku.