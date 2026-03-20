Tragiczna śmierć 28-latka. Zginął przez maszynę do rozdrabniania plastiku. Ciało znaleźli po wielu godzinach

W zakładzie przetwórstwa plastiku w Mławie doszło do tragicznego wypadku. Zginął młody pracownik.

28-letni mężczyzna wszedł do silosu, by usunąć zator. Maszyna została uruchomiona przez innego pracownika.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków BHP i nieumyślnego spowodowania śmierci.

Tragiczny wypadek w Mławie. Nie żyje 28-letni pracownik

W poniedziałkowy poranek w firmie przetwórstwa plastiku w Mławie doszło do zdarzenia, które skutkowało śmiercią pracownika. Jak podaje RMF24.pl, powołując się na asp. szt. Annę Pawłowską z mławskiej policji, zdarzenie miało miejsce tuż przed godziną 6.

28-letni pracownik, obywatel Ukrainy, zatrudniony w zakładzie od około pięciu lat, wszedł do silosu. Celem mężczyzny było usunięcie zatoru. Urządzenie służyło do rozdrabniania plastiku i było wyposażone w trzy śruby transportujące materiał dalej na taśmę produkcyjną. W momencie, gdy pracownik znajdował się wewnątrz silosu, inny pracownik uruchomił maszynę. W konsekwencji doszło do śmierci mężczyzny. Jak informuje „Tygodnik Ciechanowski”, ciało 28-latka znaleziono dopiero wiele godzin później. Zgłoszenie na policję wpłynęło we wtorek po północy.

Prokuratura bada sprawę. Czy zaniedbano BHP?

Po odkryciu na terenie firmy przetwórstwa plastiku w Mławie, Prokuratura Rejonowa w Mławie niezwłocznie wszczęła śledztwo. Jak poinformowano, postępowanie prowadzone jest w kierunku niedopełnienia obowiązków w zakresie przepisów BHP, narażenia pracownika na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci.

Na obecnym etapie sprawa traktowana jest jako tragiczny wypadek przy pracy. Śledczy analizują wszystkie aspekty zdarzenia, aby ustalić, czy doszło do zaniedbań. Ofiarą był 28-letni obywatel Ukrainy, który osierocił troje dzieci, jak podaje „Tygodnik Ciechanowski”. Sprawa jest rozwojowa, a prokuratura zapowiada zbadanie wszystkich okoliczności, aby ustalić odpowiedzialność za śmierć młodego mężczyzny.

Źródło: „Tygodnik Ciechanowski”, RMF FM

