Tragiczny koniec poszukiwań 21-latka w Jesionce. W lesie odkryto zwłoki

O zaginięciu młodego mężczyzny służby dowiedziały się w środę. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do pracy w terenie. Każdy nowy ślad był weryfikowany, ponieważ czas odgrywał kluczową rolę w tych poszukiwaniach. Niesprzyjająca aura i szybko zapadające ciemności nie ułatwiały zadania ratownikom, którzy jednak nie poddawali się i wierzyli w szczęśliwy finał.

Dzień później, w czwartek, wsparcia udzielili strażacy z aż sześciu zastępów z okolic Nowego Dworu Mazowieckiego. W zakrojonej na szeroką skalę akcji wziął udział specjalnie szkolony pies oraz operatorzy bezzałogowych statków powietrznych. Przez wiele godzin ratownicy skrupulatnie badali trudny, zalesiony teren w okolicach Jesionki. Udało im się przeszukać teren o powierzchni aż 66 hektarów.

Niestety w piątek, 3 lipca, nadeszły najgorsze wieści – odnaleziono ciało młodego mężczyzny. Na miejscu zdarzenia przez długi czas pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Wszystkie zabezpieczane dowody i oględziny odbywały się w obecności wezwanego prokuratora.

Śledztwo prokuratury po odnalezieniu ciała w Jesionce

Sprawa wciąż wymaga dogłębnego zbadania i wyjaśnienia. Prokuratura Rejonowa objęła nadzorem śledztwo mające ustalić przyczyny śmierci 21-latka. Śledczy analizują wszystkie scenariusze i weryfikują, czy w zdarzeniu nie brał udziału ktoś obcy, kto mógłby się przyczynić do zgonu. Obecnie organy ścigania powstrzymują się od udzielania bardziej szczegółowych komentarzy na ten temat.

Jak postępować w przypadku zaginięcia? Ważne zasady

Nigdy nie należy bagatelizować sytuacji, gdy ktoś bliski nagle przepada bez śladu. Stróże prawa przypominają, że powszechny mit o konieczności odczekania doby lub dwóch przed zgłoszeniem, to błąd. Gdy tylko pojawia się podejrzenie, że życie danej osoby jest zagrożone, trzeba niezwłocznie zawiadomić najbliższy komisariat lub użyć numeru 112. Kluczowe jest dostarczenie policjantom dokładnego opisu zaginionego, aktualnej fotografii, informacji o jego ubiorze i miejscu, w którym ostatnio przebywał. Każdy dodatkowy szczegół może okazać się na wagę złota, a szybka reakcja zwiększa szanse na udaną akcję ratunkową.

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