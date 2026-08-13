Tragiczny koniec poszukiwań 45-latki. Strażacy wyłowili ciało z Wisły

Akcja poszukiwawcza w warszawskim Wawrze rozpoczęła się w godzinach popołudniowych. Według informacji podanych przez Miejskiego Reportera, o zniknięciu 45-letniej siostry służby zaalarmował jej brat. Pierwszym przełomem było zlokalizowanie samochodu należącego do zaginionej w okolicach Plaży Romantycznej.

Do działań włączyli się strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego, którzy dokładnie sprawdzali Wisłę. Służby prowadziły intensywne poszukiwania zarówno na brzegu, jak i w nurcie rzeki. Miejski Reporter poinformował, że niestety akcja miała tragiczny finał, a z rzeki wyłowiono zwłoki 45-latki.

Obecnie przed śledczymi stoi zadanie szczegółowego odtworzenia okoliczności tego zdarzenia. Policjanci i prokurator będą musieli prześledzić dokładnie to, co działo się z kobietą tuż przed jej śmiercią.