Tragiczny wypadek na S7. Motocyklista zginął po uderzeniu w osobówkę. Pierwsze ustalenia

36-letni kierowca motocykla poniósł śmierć po zderzeniu z samochodem osobowym.

Pierwsze ustalenia mundurowych sugerują, że to zbyt szybka jazda doprowadziła do tragedii.

Trwa śledztwo prokuratury.

Śmiertelny wypadek na S7 w Podolu. Nie żyje motocyklista

Wtorkowy wieczór, 21 kwietnia, przyniósł dramatyczne wydarzenia na trasie S7. Około godziny 18:30 na jezdni prowadzącej w stronę Radomia doszło do zderzenia motocykla marki Suzuki z osobowym Volkswagenem. Służby ratunkowe błyskawicznie przystąpiły do walki o życie 36-letniego mężczyzny.

Z pierwszych analiz przeprowadzonych przez pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że kierujący jednośladem prawdopodobnie jechał za szybko.

Groźny wypadek motocyklisty w Warszawie

- Motocyklista na prostym odcinku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w tył pojazdu marki Volkswagen. Kierowca samochodu był trzeźwy. Motocyklista doznał ciężkich obrażeń i mimo podjętej reanimacji, nie udało się go uratować – przekazała se.pl st. sierż. Elżbieta Dąbrowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Wypadek w Podolu. Lądował śmigłowiec LPR, droga była zablokowana

Uderzenie było niezwykle silne, co skutkowało krytycznymi obrażeniami u kierowcy jednośladu. Obecni na miejscu ratownicy medyczni podjęli reanimację, ale obrażenia okazały się zbyt rozległe i mężczyzna zmarł tuż po zderzeniu.

Na miejsce zadysponowano wszelkie dostępne siły, w tym straż pożarną, zespoły pogotowia oraz patrole policyjne. Na drodze lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przez co trasa musiała zostać całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów na czas prowadzonych działań.

Teren zdarzenia został dokładnie zabezpieczony przez mundurowych, a wszystkie czynności procesowe nadzorował wezwany na miejsce prokurator. Śledczy zabezpieczali kluczowe ślady, robili dokumentację zdjęciową oraz rozmawiali z naocznymi świadkami. Trasę odblokowano dopiero przed godziną 23.

W toku śledztwa weryfikowana będzie m.in. prędkość, z jaką poruszały się oba pojazdy, a także ich stan techniczny.

11