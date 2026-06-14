Tragiczny wypadek na wiadukcie. 34-letni motocyklista uderzył w bariery i zginął na miejscu

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-14 15:43

Koszmarne wieści z okolic Mińska Mazowieckiego. W niedzielę po południu na drodze krajowej nr 50 doszło do śmiertelnego zdarzenia. Kierujący jednośladem z ogromną siłą uderzył w bariery energochłonne. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować.

Stojadła: Śmierć motocyklisty na wiadukcie

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, 14 czerwca, około godziny 13:15 w pobliżu Mińska Mazowieckiego. Wiadomości o wypadku oficjalnie potwierdziła st. sierż. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

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- Na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Stojadła doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, ze 34-letni kierujący motocyklem marki Suzuki, jadąc w kierunku Stanisławowa, utracił panowanie nad motocyklem, a następnie uderzył w bariery ochronne - przekazała policjantka

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Przybyli na miejsce ratownicy medyczni natychmiast rozpoczęli akcję reanimacyjną poszkodowanego 34-latka, jednak ich wysiłki okazały się bezskuteczne. Przybyły lekarz musiał stwierdzić śmierć kierowcy jednośladu.

Służby badają przyczyny tragedii na DK 50

W wyniku tego tragicznego wypadku ruch na drodze krajowej nr 50 został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach. Dla podróżujących wyznaczono specjalne objazdy.

Na miejscu tragedii intensywne czynności prowadzą policjanci, którzy działają pod ścisłym nadzorem prokuratora. Mundurowi będą dokładnie analizować, co doprowadziło do tego fatalnego w skutkach incydentu.

Motocyklista huknął w bariery na wiadukcie. 34-latek zginął na miejscu
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