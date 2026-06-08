Tragiczny wypadek w Zielonce. Dwóch młodych mężczyzn nie żyje, kierowca z Turcji usłyszał zarzuty

Sobotni dramat z 6 czerwca to jedno z najbardziej koszmarnych zdarzeń drogowych w tej okolicy na przestrzeni minionych dni. Około godziny 19:40 u zbiegu ulic Szwoleżerów i Piłsudskiego w Zielonce Audi z potężnym impetem wpadło w osobową Hondę. Jak wynika z dotychczasowych analiz, 37-letni Bayram A. skręcał w lewo ze skrajnie prawego pasa. Obywatel Turcji uderzył wówczas bezpośrednio w jadący na wprost niemiecki pojazd.

Zmasakrowane części rozbitego Audi uderzyły w trzy sąsiednie auta, w tym w jednego Forda oraz dwie Toyoty. Miejsce tej przerażającej katastrofy przez wiele godzin zabezpieczali strażacy, medycy, funkcjonariusze policji oraz wezwany na miejsce prokurator.

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Zdarzenie przyniosło fatalne konsekwencje dla młodych osób podróżujących Audi. Pojazdem przemieszczało się trzech mężczyzn w wieku 22, 23 i 24 lat. Wszyscy z niezwykle ciężkimi obrażeniami zostali natychmiast przetransportowani do placówek medycznych. Niestety lekarzom ostatecznie nie udało się uratować życia 22-latka oraz 23-latka. Personel szpitala nadal toczy dramatyczną walkę o przetrwanie najstarszego, 24-latka.

Tragedia spowodowała ogromne utrudnienia komunikacyjne, całkowicie paraliżując ruch na drodze wojewódzkiej numer 631. Arteria była nieprzejezdna w obydwie strony do okolic godziny 2 w nocy. Ze względu na potężne zniszczenia oraz szeroki front robót służb ratunkowych, badanie terenu znacząco przeciągnęło się w czasie. Mundurowi niemal od razu ujęli kierującego Hondą. Szybkie badanie wykazało, że 37-letni obywatel Turcji w momencie zderzenia był całkowicie trzeźwy. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie, oczekując na kolejne decyzje organów ścigania.

Śmiertelny wypadek w Zielonce. Komunikat prokuratury

– Po zapoznaniu się ze zgromadzonym dotychczas materiałem dowodowym prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Bayram A. (37 lat) zarzutu o czyn polegający na naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym – niedochowaniu szczególnej ostrożności, niewłaściwej obserwacji drogi, niedostosowaniu techniki i taktyki jazdy do panujących warunków, zmianie pasa jazdy wbrew nadawanym dla jego pasa sygnałom świetlnym i doprowadzeniu do zderzenia pojazdów, w skutek czego doszło do zgonu dwóch osób znajdujących się w pojeździe marki Audi, a trzecia osoba z tego pojazdu doznała obrażeń skutkujących chorobą realnie zagrażającą życiu, natomiast pięć osób znajdujących się w pojazdach na drugiej jezdni ul. Piłsudskiego zostało narażone na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia − czytamy w oficjalnym stanowisku śledczych.

Jeżeli sąd ostatecznie potwierdzi winę sprawcy tej fatalnej w skutkach kolizji, Bayramowi A. grozi kara do 8 lat więzienia za doprowadzenie do wypadku z ofiarami śmiertelnymi.

− Postanowienie zostało ogłoszone podejrzanemu i został on przesłuchany. Podejrzany nie ustosunkował się do pytania czy przyznaje się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zdecydował o skierowaniu wniosku do Sądu Rejonowego w Wołominie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego na okres 3 miesięcy − poinformowała prok. Karolina Staros reprezentująca Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie.

Śledczy nieustannie pracują nad precyzyjnym odtworzeniem szczegółów tej potwornej tragedii, która pochłonęła życia dwóch młodych osób. Kluczowe znaczenie dla śledztwa będą miały opinie biegłych, którzy w najbliższym czasie wnikliwie przeanalizują zabezpieczone ślady, nagrania z monitoringu oraz przygotują fachowe ekspertyzy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.