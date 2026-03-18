Trwają poszukiwania naukowca z Politechniki Warszawskiej. Córka błaga: "Wisło, oddaj nam Tatę"

Trwają poszukiwania zaginionego Sylwestra Gładysia. Rodzina apeluje o pomoc

Trwają poszukiwania 71-letniego naukowca Sylwestra Gładysia, który zaginął trzy tygodnie temu w Warszawie.

Ostatni raz widziano go w parku Młocińskim; rodzina obawia się, że mógł wpaść do Wisły.

Bliscy apelują o czujność i szukanie jego rzeczy w rejonie rzeki.

Zaginiony dr Sylwester Gładyś. Akcja poszukiwawcza na Wiśle

Od kilku tygodni nie ustają wysiłki mające na celu odnalezienie dr Sylwestra Gładysia, 71-letniego wykładowcy Politechniki Warszawskiej. Mężczyzna zniknął bez śladu 24 lutego i dotąd nie dał znaku życia. Bliscy biorą pod uwagę najgorszy scenariusz - upadek do wody. We wtorkowy poranek do akcji na rzece włączono specjalistyczny sprzęt. Służby ratunkowe i grupy ochotników wykorzystują łodzie z sonarami, mając nadzieję na znalezienie jakiegokolwiek śladu.

„Woda powoli się ociepla i wiemy, że w takich warunkach rzeka czasem oddaje to, co zabrała. Bardzo chcemy odnaleźć Tatę i móc godnie Go pożegnać. Wisło, oddaj nam Tatę”

Zaginięcie w parku Młocińskim. Brak jakichkolwiek śladów

W zakrojonych na szeroką skalę poszukiwaniach bierze udział kilkadziesiąt osób, w tym funkcjonariusze policji, ratownicy, a także harcerze, młodzież studencka oraz rodzina i znajomi zaginionego. Skrupulatnie sprawdzono teren parku i przeszukano 12-kilometrowy odcinek brzegu Wisły. Rodzina przyznaje, że mimo pokonania ogromnych odległości, nie natrafiono na najmniejszy dowód obecności mężczyzny, taki jak element garderoby czy sprzęt spacerowy.

Rysopis Sylwestra Gładysia. Apel do świadków

Zaginiony to mężczyzna o wzroście około 180 cm i wadze w granicach 100 kg. Charakteryzuje się krótkimi siwymi włosami, nosi też siwe wąsy i brodę oraz okulary. Uwagę może zwracać drżenie dłoni, co jest objawem zdiagnozowanej u niego choroby Parkinsona. Schorzenie to może powodować u 71-latka problemy z orientacją w terenie i samodzielnym poruszaniem się. W dniu zaginięcia ubrany był w czerwoną kurtkę, niebieskie spodnie jeansowe i ciemny beret, a w rękach trzymał kijki do nordic walking. Rodzina nie traci wiary w odnalezienie bliskiego i apeluje o zwracanie uwagi na osoby w podobnym stroju lub wymienione rzeczy w okolicach rzeki.

„Jeśli ktoś zobaczy czerwoną kurtkę nad Wisłą albo osobę odpowiadającą rysopisowi – prosimy o natychmiastowy kontakt”

Policja prosi o przekazywanie wszelkich informacji, nawet tych z pozoru błahych. Kontaktować można się z Komendą Rejonową Policji Warszawa V (ul. Żeromskiego 7) telefonicznie: (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, poprzez numery alarmowe 112 i 997, lub mailowo: [email protected].