Tu Prus pisał Lalkę. Dziś tuż obok powstaje ulubiony program Polaków

Nowe ekranizacje nakręcają "Lalkomanię"

Wielkie dzieło Bolesława Prusa to nie tylko jedna z kluczowych polskich powieści XIX wieku, ale też absolutna klasyka, która do dzisiaj wywołuje poruszenie wśród odbiorców. Dowodem na to jest panująca obecnie w naszym kraju "Lalkomania", polegająca na zbiorowym poruszeniu wokół dwóch nowych adaptacji znanej książki: serialu platformy Netflix (premiera 16 września) oraz filmu wyreżyserowanego przez Macieja Kawalskiego (w kinach od 30 września).

Z tej przyczyny po stolicy, będącej de facto jednym z najważniejszych bohaterów "Lalki", organizowane są liczne wycieczki. W ich trakcie turyści odwiedzają przestrzenie, w których rozgrywała się akcja dzieła Prusa. Często zapomina się jednak o niezwykle istotnym adresie, który w odróżnieniu od książkowych lokacji, nie był tłem dla fikcyjnych wydarzeń, lecz autentycznym miejscem powstawania arcydzieła. To właśnie w tych murach tworzono słynną powieść.

Hoża 19 w Warszawie: to tam rodziła się "Lalka"

Bolesław Prus, pod którym to pseudonimem ukrywał się Aleksander Głowacki, publikował swoje flagowe dzieło w latach 1887–1889. Jego fragmenty pojawiały się w „Kurierze Codziennym”. Ten popularny w ówczesnych czasach model wydawniczy można porównać do dzisiejszych seriali. W 1890 roku całość została wydana jako zwarta publikacja przez dom wydawniczy „Gebethner i Wolff”.

W tamtym okresie, począwszy od 1885 roku, Głowacki wynajmował lokum zlokalizowane przy ulicy Kruczej pod numerem 25. Współcześnie taki adres nie figuruje już na mapach, ponieważ budynek ten przypisano do ulicy Hożej i oznaczono numerem 19.

Bolesław Prus pisał "Lalkę", rezydując bardzo blisko miejsc, które opisał na kartach swojej książki. Należały do nich między innymi: Park Ujazdowski, Dolina Szwajcarska oraz Łazienki Królewskie.

Nawet dzisiaj te okolice uważa się za ścisłe centrum Warszawy i niezwykle prestiżowy rejon. Wystarczy dodać, że zaledwie 200 metrów dalej, u zbiegu ulic Hożej i Marszałkowskiej, wznosi się budynek biurowy, gdzie na najwyższych kondygnacjach od ponad dwóch dekad nagrywany jest poranny format "Dzień dobry TVN".

Z kolei w tym samym miejscu, co niegdyś polski pisarz, wiele lat później zamieszkiwała znana para aktorska: Tadeusz Janczar oraz Małgorzata Lorentowicz. Aktor zdobył uznanie dzięki znakomitym kreacjom u Andrzeja Wajdy w filmach "Pokolenie" i "Kanał", natomiast jego żona zyskała sympatię widzów chociażby za sprawą legendarnej roli pani Wolańskiej, babci Piotrusia w filmie "Kogel-mogel".

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