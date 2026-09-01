Pierwsze niemieckie uderzenie na Warszawę 1 września - gdzie było?

Piątek, 1 września 1939 roku był jednym z najstraszniejszych dni w historii Polski. To wówczas hitlerowskie Niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały nasz kraj, realizując swoją imperialną, faszystowską politykę "Drang nach Osten" (pol. „parcie na wschód"). Pierwsze niemieckie bomby spadły ok. godz. 4:40 na Wieluń (miasto w dzisiejszym województwie łódzkim), a kilka minut później pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał polski posterunek wojskowy Westerplatte.

Jednak już dwie godziny później, pierwsze ofiary II wojny światowej pojawiły się w stolicy Polski - w Warszawie. Jednym z pierwszych miejsc, w które uderzyli Niemcy była kamienica mieszkalna przy ul. Obozowej 76 na Woli. Niemiecka bomba spadła w tym miejscu o godzinie 6:45 i zabiła 14 osób.

Zbombardowana kamienica stanowiła część Kolonii Towarzystwa Osiedli Robotniczych im. S. Żeromskiego powstałej w latach 1935-1938. TOR był instytucją powołaną przez rząd w celu poprawy warunków bytowych warszawskich robotników, poprzez zapewnienie im tanich mieszkań.

Niemieckie oblężenie Warszawy we wrześniu 1939

Pierwsze samoloty Luftwaffe, które 1 września znalazły się nad Warszawą nadleciały z Prus Wschodnich. Zrzucone przez nie bomby spadły wtedy także na Grochów, Okęcie i kilka innych punktów na terenie miasta.

Z każdym kolejnym dniem niemieckiej inwazji, intensywność ataków z powietrza była coraz większa. Najbardziej krwawy okazał się 25 września, kiedy to 400 samolotów przy użyciu prawie 630 ton bomb dokonało nalotu dywanowego na Warszawę. Szacuje się, że w jego wyniku zginęło 10 tys. mieszkańców Warszawy, a 35 tys. zostało rannych. Tego samego dnia znów celem ataków stało się felerne osiedle przy Obozowej, gdzie zginęło kolejnych 16 mieszkańców.

W międzyczasie – 8-9 września – niemieckie oddziały lądowe dotarły do zachodnich i południowych granic miasta i w ciągu niespełna tygodnia zdołały zamknąć wokół stolicy pierścień okrążenia. Obrona polskiej stolicy trwała do 28 września, kiedy to podpisano akt kapitulacji miasta i niemieckie oddziały mogły wkroczyć do Warszawy, rozpoczynając okres jej okupacji.

Mimo dramatu na początku wojny, kamienica przy ul. Obozowej 76 została odbudowana i istnieje do dzisiaj. W 1948 na jej frontowej ścianie pojawiła się tablica pamiątkowa wspominająca zabitych od niemieckich bomb mieszkańców.

Zobacz na zdjęciach, jak dziś wygląda miejsce, w którym rozpoczęła się II wojna światowa w Warszawie:

8