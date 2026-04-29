Dramatyczna akcja ratunkowa pod stacją metra. Mężczyzna ledwo oddychał, miał sine usta

Dramatyczna akcja ratunkowa przy stacji metra na Pradze-Północ

W piątek, 24 kwietnia, tuż po godzinie 11:00 rozegrały się mrożące krew w żyłach sceny na warszawskiej Pradze-Północ. Funkcjonariusze straży miejskiej patrolowali okolicę dworca Warszawa-Stadion oraz pobliskiej podziemnej kolejki. U zbiegu ulic Sokolej i Zamoyskiego mundurowi natknęli się na leżącego nieopodal wyjścia z metra człowieka, którego twarz była skierowana do chodnika. Mężczyzna całkowicie stracił przytomność.

Mundurowi bez wahania ruszyli z pomocą, błyskawicznie orientując się, że stan poszkodowanego jest krytyczny. O szczegółach interwencji opowiedział Jerzy Jabraszko z warszawskiej straży miejskiej.

„Poszkodowany był trudny do wybudzenia, wykazywał znaczne spowolnienie oddechu, a momentami dochodziło nawet do jego zatrzymania. Dodatkowo mężczyzna miał sinicę ust oraz bełkotliwą mowę. Strażnicy wezwali na miejsce karetkę pogotowia i przystąpili do ratowania, jak się później okazało, 38-letniego poszkodowanego”

Zanim na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego, 38-letni mężczyzna odzyskał na chwilę kontakt z otoczeniem i resztką sił zdołał wyjaśnić, że przechodzi właśnie leczenie metadonowe. Funkcjonariusze nie odstępowali go na krok, pilnując, by nie doszło do niedrożności dróg oddechowych oraz robiąc wszystko, aby ponownie nie zasłabł. Finał tej niebezpiecznej sytuacji zrelacjonował również przedstawiciel straży miejskiej.

„Po przeprowadzeniu badań ratownicy potwierdzili, że powodem zagrożenia życia mężczyzny było przedawkowanie metadonu i bezzwłocznie zabrali go do szpitala”

Przedawkowanie metadonu. Czym charakteryzuje się ta terapia?

Leczenie z użyciem metadonu to specjalistyczna procedura medyczna stosowana u pacjentów uzależnionych od silnych opioidów, w tym heroiny, fentanylu, oksykodonu czy morfiny. Pacjentom podaje się ściśle określone porcje syntetycznego opioidu o długotrwałym profilu działania, co pozwala zminimalizować fizyczny głód narkotykowy. Taki schemat kuracji skutecznie łagodzi uciążliwy zespół abstynencyjny i jednocześnie blokuje stany euforyczne, które wywołują inne nielegalne substancje odurzające.

