Wypadek w centrum Warszawy. Samochodem podróżowała posłanka

Do zdarzenia doszło 28 kwietnia około godziny 17 na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Boya-Żeleńskiego w Warszawie. To jedno z bardziej ruchliwych miejsc w tej części Mokotowa, gdzie w godzinach popołudniowego szczytu często dochodzi do utrudnień w ruchu.

Według wstępnych ustaleń, w kolizji brały udział dwa samochody osobowe — Skoda oraz BYD. Jak wynika z relacji służb i lokalnych mediów, do zderzenia miało dojść w momencie wykonywania manewru skrętu w lewo przez jeden z pojazdów.

Jak informuje "Fakt" w Skodzie podróżowała posłanka Polski 2050 Bożenna Hołownia. Z informacji przekazanych mediom wynika, że parlamentarzystka nie odniosła poważniejszych obrażeń, choć po zdarzeniu była lekko potłuczona i odczuwała skutki kolizji. Natomiast jak ustalił "Miejski Reporter" drugi samochód prowadziła kobieta, która w wyniku zdarzenia została przetransportowana do szpitala na szczegółowe badania.

Pani Bożenna na komisję dotarła z trudnościami, bo w trakcie drogi miała trudności związane z kolizją" - przekazała Paulina Hennig-Kloska na konferencji prasowej.

Służby działały na miejscu zdarzenia

Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe — policja oraz zespoły medyczne. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, w tym dokładnego przebiegu manewrów obu kierowców.

Jak ustalono, mimo nieprzyjemnego incydentu, posłanka tego samego dnia pojawiła się jeszcze na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jej obecność była wcześniej utrudniona właśnie przez zdarzenie drogowe.

Obecnie policja prowadzi czynności mające na celu ustalenie pełnych przyczyn zdarzenia. Na tym etapie nie podano informacji o ewentualnych mandatach ani jednoznacznej winie uczestników kolizji.

To tu zginął poseł Łukasz Litewka: