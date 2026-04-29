Wójt zaatakowana nożem w swoim gabinecie. Napastnik w rękach policji

Atak nożownika w urzędzie. Wójt Starej Kornicy zaatakowana w gabinecie

Do dramatycznych scen doszło w środowe popołudnie, na terenie Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Zgodnie z informacjami podawanymi przez lokalne portale, 42-letni mężczyzna, pracujący w miejscowym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wtargnął do gabinetu wójt Beaty Jerzman. Agresor zadał kobiecie ciosy nożem, celując w szyję oraz okolice nerek.

Działania napastnika charakteryzowały się niezwykłą gwałtownością. W budynku błyskawicznie zapanował chaos, jednak znajdujące się w pobliżu osoby natychmiast pośpieszyły na ratunek zaatakowanej samorządowiec.

Pracownicy urzędu gminy obezwładnili 42-letniego sprawcę

Jeszcze zanim na miejsce zdołały dotrzeć policyjne patrole, to właśnie przytomna reakcja urzędników pozwoliła na powstrzymanie furiata przed zadawaniem kolejnych ciosów. Zdecydowana interwencja świadków sprawiła, że nożownik został obezwładniony, a następnie oddany w ręce funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

- 42‑latek zaatakował ostrym narzędziem panią wójt. Mężczyzna został zatrzymany. Trwają czynności - potwierdza w rozmowie z "Super Expressem" oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, st. post. Bartłomiej Matejek.

Obecnie śledczy skupiają się na zabezpieczeniu materiałów z kamer monitoringu oraz intensywnie pracują nad ustaleniem dokładnych motywów, jakimi kierował się zatrzymany 42-latek.

Akcja ratownicza w Starej Kornicy. Śmigłowiec LPR lądował przed urzędem

Jak wynika z doniesień "Nowego Kuriera", na miejsce zdarzenia zadysponowano zespół ratownictwa medycznego z Platerowa, strażaków z OSP Nowa Kornica oraz JRG Łosice, a na pomoc wezwano również załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranna kobieta została przetransportowana drogą powietrzną do placówki medycznej.

Regionalna prasa przekazuje, że stan zdrowia wójt Beaty Jerzman jest obecnie stabilny, a poważne obrażenia ostatecznie nie zagrażają jej życiu. Same służby mundurowe konsekwentnie jednak odmawiają udzielania oficjalnych komunikatów na temat szczegółowego stanu medycznego pacjentki.

