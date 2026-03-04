Twarde lądowanie w rowach. Pechowy koniec dwóch różnych podróży

- Na DK60 w Legardzie i DK92 w Płochocinie doszło do groźnych zdarzeń drogowych.
- Zmęczenie kierowcy Fiata i nieudany manewr Mercedesa doprowadziły do lądowania w rowach.
- Żaden z uczestników nie wymagał hospitalizacji.
Fiat w rowie na DK60
Pierwszy incydent miał miejsce na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Legarda. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie, kierujący dostawczym Fiatem 22-latek z powiatu iławskiego zjechał nagle do rowu. Mężczyzna był trzeźwy.
„Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że przyczyną zdarzenia było zmęczenie kierowcy. 22-letni mieszkaniec Iławy, kierując pojazdem marki Fiat, zjechał z jezdni do przydrożnego rowu” – przekazali funkcjonariusze.
Wraz z nim podróżowała 22-letnia pasażerka. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł oraz 10 punktami karnymi za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Mercedes w rowie po kolizji z ciężarówką na DK92
Drugi incydent miał miejsce na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Płochocin. Służby otrzymały zgłoszenie o kolizji, w której uczestniczyły Mercedes i ciągnik siodłowy Scania z naczepą.
Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca Mercedesa podczas wyprzedzania zahaczył o naczepę ciężarówki jadącej z przeciwka. W efekcie uszkodzone zostały trzy koła naczepy, a Mercedes wylądował w rowie. W osobówce podróżowało pięć osób – czterech mężczyzn i kobieta. Jedna osoba została lekko ranna, ale nie wymagała hospitalizacji.
Źródło: KPP Gostynin, Miejski Reporter
