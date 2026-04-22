Uwielbiana atrakcja w Warszawie powraca. Przyciągnie tłumy już w majówkę

Warszawskie Linie Turystyczne 2026 - kiedy początek sezonu?

Wraz z rozpoczęciem nadchodzącego długiego weekendu w stolicy ruszy kolejny sezon Warszawskich Linii Turystycznych. To atrakcja, która tradycyjnie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów, ale również wśród samych mieszkańców miasta.

"Już 1 maja na ulice wyjadą zabytkowe tramwaje i autobusy, ruszy kolejka wąskotorowa, a Wisła ponownie ożyje dzięki promom łączącym brzegi, rejsom do Serocka i długo wyczekiwanemu statkowi Kopernik. To jednak nie koniec atrakcji. Na miłośników WLT, Warszawiaków i gości czeka wiele miłych niespodzianek" - podkreślili przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego.

Warszawskie Linie Turystyczne 2026 - zabytkowe autobusy i tramwaje. Kiedy pojadą? Jaka trasa?

W ramach Warszawskich Linii Turystycznych pasażerów zabiorą zabytkowe tramwaje i autobusy na liniach: 36, T oraz 100. Pierwsza z wymienionych pojedzie na trasie: Metro Marymont - Słowackiego - Mickiewicza - Andersa - Marszałkowska - Nowowiejska - Filtrowa - Pl. Narutowicza. Od 1 maja do 21 czerwca oraz 29 sierpnia do 20 września w soboty, niedziele, dni świąteczne i w piątek, 5 czerwca składy będą odjeżdżały co pół godziny. W okresie wakacyjnym (27 czerwca - 28 sierpnia) pojadą natomiast codziennie - w tygodniu raz na godzinę, a w weekendy co 30 minut. Warszawiacy zauważą je na ulicach w godz. 12:00-20:00

Linia T przewiezie zainteresowanych na trasie: Pl. Narutowicza - Filtrowa - Nowowiejska - Marszałkowska - Andersa - Międzyparkowa - Most Gdański - Jagiellońska - Ratuszowa - Targowa - 11 Listopada - Stalowa - Środkowa - Wileńska - Czynszowa - Stalowa - Targowa - Al. "Solidarności" - Marszałkowska - Nowowiejska - Filtrowa - Pl. Narutowicza. Tramwaje będą kursowały w godz. 12:00-18:00 co 45 minut od 27 czerwca do 31 sierpnia w soboty i niedziele.

Autobusowa linia 100 przemierzy natomiast trasę: Dw. Centralny - Plater - Świętokrzyska - Prosta - Towarowa - Okopowa - Anielewicza - Świętojerska - Bonifraterska - Konwiktorska - Sanguszki - Wybrzeże Gdańskie - Al. "Solidarności" - Targowa - Kłopotowskiego - Wybrzeże Szczecińskie - Most Świętokrzyski - Zajęcza - Topiel - Kruczkowskiego - Książęca - Al. Ujazdowskie - Bagatela - Pl. Unii Lubelskiej - Marszałkowska - Koszykowa - Chałubińskiego - Dw. Centralny. Pojazdy rozpoczną kursowanie 1 maja i pojadą w weekendy i dni świąteczne do 20 września oraz dodatkowo 5 czerwca, w godzinach 12:00-18:00 co 45 minut. W wakacje (27 czerwca - 31 sierpnia) będą kursowały co pół godziny.

W autobusach i tramwajach Warszawskich Linii Turystycznych obowiązywać będą wszystkie bilety ZTM.

Warszawskie Linie Turystyczne 2026 - promy na Wiśle

Od 1 maja zainteresowani skorzystają również z promów, które umożliwią im przeprawienie się przez Wisłę. Te będą dostępne w następujących lokalizacjach:

prom Słonka W1: pomiędzy Cyplem Czerniakowskim a Saską Kępą,

prom Pliszka W2: Most Józefa Poniatowskiego - Stadion Narodowy,

prom W3: Podzamcze Fontanny - ZOO.

Promy będą kursowały w weekendy oraz święta od 1 maja do 30 czerwca i od 1 września do 20 września oraz 4 czerwca. W okresie wakacyjnym (1 lipca - 31 sierpnia) zainteresowani skorzystają z nich codziennie. Przeprawa jest darmowa.

Warszawskie Linie Turystyczne 2026 - statek do Serocka

Chętni na dłuższą wycieczkę skorzystają również w sezonie z rejsu statkiem z przystani na Żeraniu do Serocka. "Zefir zabiera na pokład ok. 80 pasażerów. W Serocku przewidziano czas na odpoczynek na lądzie (ok. 2 godziny), a następnie powrót do Warszawy. Podróż rozpoczyna się o godz. 9:00 z przystani przy Kanale Żerańskim, o godzinie 12:30 przybija do brzegu a Serocku, by o 14:30 wyruszyć do Warszawy, gdzie dopływa ok. godziny 18:00" - przekazali przedstawiciele ZTM.

Rejsy będą organizowane od 1 maja do 20 września w soboty, niedziele i święta oraz w każdy wakacyjny piątek. W bilety można zaopatrzyć się w wybrane dni w Punkcie Obsługi Pasażerów Dworzec Wileński oraz przez internet.

Warszawskie Linie Turystyczne 2026 - Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa

W ramach Warszawskich Linii Turystycznych dostępne będą też wycieczki Piaseczyńsko-Grójecką Koleją Wąskotorową. Kolejka będzie ruszała w każdą sobotę (1 maja - 19 września) o godz. 14:00 ze stacji w Piasecznie. "Pociąg przejeżdża przez Zalesie Dolne z zabytkową stacją z lat 30. XX wieku, Głosków, Runów i Złotokłos, by dotrzeć do Tarczyna. W drodze powrotnej zatrzyma się w Runowie, gdzie peron znajduje się tuż przy leśnej polanie. Tam pasażerowie mają czas dla siebie" - poinformował ZTM.

Cala wycieczka zajmie ok. cztery godziny. Na miejsce odjazdu kolejki w Piasecznie pasażerów dowiezie z Warszawy zabytkowa linia autobusowa 51, która będzie odjeżdżać ok. godz. 13:00 z okolic stacji metra Politechnika. Na miejsce dotrzeć można też m.in. standardową linią 727. Bilety na przejażdżkę można kupić przez internet lub w dniu wycieczki w kasie na peronie w Piasecznie, jeśli wcześniej nie zostaną wyprzedane.

