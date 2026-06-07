Koszmarny wypadek w Ząbkach. Kierowca Hondy zajechał drogę, nie żyją dwie osoby

Tragedia na skrzyżowaniu w Ząbkach

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór na drodze wojewódzkiej nr 631, u zbiegu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów. Warunki do jazdy były sprzyjające, a ruch na czteropasmowej arterii umiarkowany, jak przystało na długi weekend. Za kierownicą Hondy, która znajdowała się na prawym skrajnym pasie, siedział 37-letni obywatel Turcji.

Zbliżając się do sygnalizacji świetlnej, mężczyzna podjął fatalną decyzję, która doprowadziła do katastrofy. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn gwałtownie odbił w lewo, przecinając pozostałe trzy pasy ruchu, aby zawrócić lub zmienić kierunek jazdy. Śledczy będą ustalać, czy zabrakło spojrzenia w lusterko, czy zawiodła ocena odległości w martwym polu. Pewne jest, że ten niebezpieczny manewr zakończył się uderzeniem w rozpędzone Audi, poruszające się lewym pasem. Tym autem podróżowało trzech młodych ludzi w wieku 22, 23 i 24 lat. Uderzenie było na tyle silne, że ich pojazd został całkowicie roztrzaskany po odbiciu od Hondy.

Materiał wideo z tego wstrząsającego momentu krąży w sieci. Można go zobaczyć poniżej:

Nagranie z wczorajszego wypadku w Ząbkach. pic.twitter.com/VvZypzssqf— BOOP.PL (@boop_pl) June 7, 2026

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Niestety, obrażenia poszkodowanych okazały się krytyczne. Cała trójka jadąca Audi została przetransportowana do placówek medycznych w bardzo poważnym stanie. Życia 22-latka i jego 23-letniego kolegi nie udało się uratować. Ostatni z uczestników wypadku wciąż znajduje się pod opieką lekarzy, a jego stan określany jest jako ciężki.

Siła uderzenia była tak ogromna, że fragmenty rozbitego Audi uszkodziły trzy pobliskie auta: dwie Toyoty oraz Forda. Trasa nr 631, zablokowana przez służby ratunkowe i śledczych od godziny 19:40, była wyłączona z ruchu w obie strony aż do 2:00 w nocy.

Obywatel Turcji, odpowiedzialny za spowodowanie wypadku, został zatrzymany i przebywa w policyjnym areszcie, gdzie czeka na dalsze decyzje prokuratury. Badania wykazały, że mężczyzna kierował pojazdem będąc trzeźwym.