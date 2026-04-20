W majówkę 2026 Warszawa przyciągnie tłumy. Turyści chętnie rezerwują noclegi

Majówka 2026. Warszawa przyciągnie tłumy turystów w długi weekend

Choć tegoroczna majówka w rzeczywistości wydłuży się tylko o jeden dzień, do Warszawy i tak zjadą tradycyjnie tysiące turystów. Spacer po bulwarach nad Wisłą, pikniki w Łazienkach Królewskich czy wizyty w muzeach i galeriach to tylko część atrakcji, które kuszą przyjezdnych. Miasto łączy w sobie nowoczesność z historią, oferując zarówno dynamiczne życie nocne, jak i spokojniejsze formy wypoczynku. Dla wielu turystów to idealne miejsce na krótki city break, który pozwala naładować baterie bez konieczności dalekich podróży.

Dodatkowym magnesem będzie oczywiście finał piłkarskiego Pucharu Polski na PGE Narodowym, który przyciągnie do miasta tysiące kibiców, przede wszystkim z Zabrza i Częstochowy. Jak można się domyślać, wydarzenie znacząco wpływa na wzrost zainteresowania noclegami i sprawia, że majówkowy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Wszystko wskazuje na to, że Warszawa ponownie stanie się jednym z najgorętszych punktów na mapie Polski w pierwszych dniach maja.

Noclegi w Warszawie. Jak wygląda sytuacja przed majówką 2026?

Do rozpoczęcia wyczekiwanej majówki pozostały niecałe dwa tygodnie. Postanowiliśmy więc sprawdzić, czy turyści nadal mają w czym wybierać jeśli chodzi o noclegi w długi weekend w Warszawie. W tym celu odwiedziliśmy popularny serwis Booking.

Wybierając opcję pokoju dla dwóch osób dorosłych od 1 do 3 maja, na stronie wciąż dostępnych jest ponad 2,2 tys. obiektów. Ceny rozpoczynają się od bardzo niskich, oferowanych przez hostele (w pokojach wieloosobowych), i kończą na nawet dziesiątkach (!) tysięcy złotych w najbardziej luksusowych hotelach i apartamentach. Dużo mniejszy wybór mają natomiast rodziny z dziećmi. Gdy poszukujemy noclegu w jednym pokoju od 1 do 3 maja dla dwóch osób dorosłych oraz dzieci w wieku 6 i 12 lat, otrzymujemy komunikat, że "80 proc. miejsc na pobyt jest już niedostępne w tym terminie". Rozstrzał cenowy ponownie jest ogromny - od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Kto planuje majówkę w Warszawie, ten powinien się więc pospieszyć. Z czasem tańszych ofert będzie lawinowo ubywać, a te najdroższe dla wielu rodzin pozostają niestety nieosiągalne.

