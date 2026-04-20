Tak zmienia się dom Jarosława Kaczyńskiego! Wymowne obrazki

Wielki remont obok Jarosława Kaczyńskiego

Prace budowlane w przylegającej do domu polityka części bliźniaka nabrały ogromnego tempa. Nieruchomość sprzedana w 2025 roku przechodzi obecnie potężną inwestycję, która obejmuje nie tylko odświeżenie wnętrz, ale generalną przebudowę całego obiektu. W najbliższej przyszłości do odnowionego budynku wprowadzi się nowa rodzina z dziećmi.

Nieustanny hałas i wszechobecny chaos budowlany sprawiły, że szef PiS musiał zrezygnować z dotychczasowego komfortu i opuścić swoją żoliborską rezydencję. Polityk spakował najpotrzebniejsze rzeczy, zabrał swoje ukochane koty i przeniósł się pod dach jednego z krewnych, który zagwarantował mu spokój na czas prowadzonych robót.

Nowi sąsiedzi prezesa PiS. Zmiany na ulicy Mickiewicza

Rewolucja przy słynnej warszawskiej ulicy nie dotyczy jedynie samej architektury, ale także mieszkańców. Obok lidera Zjednoczonej Prawicy wkrótce zamieszkają zupełnie nowi lokatorzy. Budynek współdzielony przez byłego premiera zmienił właściciela w 2025 roku i od tamtego momentu jest nieustannie modernizowany przez liczne ekipy budowlane.

Nieruchomość zamieszkiwana przez Jarosława Kaczyńskiego to połowa bliźniaka o metrażu blisko 150 metrów kwadratowych. Jak wynika z oficjalnego oświadczenia majątkowego, polityk posiada jedną trzecią udziałów w całej posiadłości, której rynkową wartość wycenia się na około 2,2 miliona złotych.

Tymczasowa przeprowadzka Jarosława Kaczyńskiego

Uciążliwe dudnienie maszyn i gigantyczna skala prac sprawiły, że normalne życie w żoliborskim domu przestało być możliwe. Z tego powodu prezes Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o ewakuacji do bliskiego członka rodziny, by tam przeczekać najtrudniejszy etap inwestycji.

Na placu budowy widać wyraźne postępy i nieustannie uwijających się robotników. Choć dokładny harmonogram i projekt architektoniczny pozostają tajemnicą, zaangażowanie sprzętu wskazuje na niezwykle rozległy charakter robót. Najbliższe miesiące przyniosą diametralną zmianę wizerunku tej części Żoliborza, a cała okolica zyska zupełnie nowy, odświeżony charakter.